Test de Wondershare Recoverit : récupérer facilement des données supprimées ou perdues

Les données stockées sur nos ordinateurs font partie des données les plus importantes de notre vie. Pourriez-vous imaginer de perdre tout ce qui est enregistré sur votre ordinateur portable en ce moment ? Malheureusement, cela pourrait arriver.

Les disques durs tombent en panne, et parfois, il n’y a aucun moyen de récupérer ces données. Ou alors, vous avez effacé le mois dernier quelque chose que vous n’auriez pas dû, et maintenant ces données si essentielles sont perdues. Mais, Wondershare a un logiciel qui vous aidera à récupérer vos données, même si elles ont été complètement effacées.

Wondershare Recoverit est capable de récupérer les données des partitions perdues. Il peut également effectuer une récupération brute des périphériques de stockage, effectuer un scan approfondi pour tout retrouver, et même récupérer des données même si votre ordinateur portable a planté et ne démarre plus.

Aujourd’hui, je vais vous guider à travers le tutoriel, et vous apprendre comment installer le logiciel, ainsi que les fonctionnalités qu’il offre. Alors, ne perdons pas de temps et jetons un coup d’œil.

Wondershare Recoverit : fonctionnalités

Récupérer plus de 1000 formats de fichiers

L’une des principales choses que vous devez savoir sur Recoverit est qu’il est capable de récupérer presque tous les types de fichiers que vous pouvez manipuler au quotidien. Que vous essayiez de récupérer des documents, des images, des vidéos, des fichiers audios, des e-mails ou divers autres fichiers, Recoverit va faire le travail pour vous, et il se trouve qu’il est beaucoup plus pratique que vous ne le pensiez au départ.

Fonctionne avec Windows et Mac OS

Normalement, lorsque l’on me propose de tester un logiciel, ce dernier ne supporte que Windows et non macOS. Cependant, cette fois-ci, les choses sont différentes et bien meilleures. Recoverit est en fait disponible à la fois sur Windows et sur macOS, ce qui le rend pratique pour tous ceux qui veulent récupérer leurs données facilement.

Différents types de récupération

Enfin et surtout, Recoverit est l’une des rares applications à offrir une variété de types de récupération parmi lesquels vous pouvez choisir. Par exemple, le mode de récupération vidéo avancée vous permet de récupérer des vidéos complexes et de grande taille grâce à l’utilitaire de balayage profond qui permet de scanner et de fusionner des fragments de vidéo.

Réparation de vidéos corrompues

Recoverit vous permet également de réparer n’importe quel fichier vidéo, indépendamment de sa taille et de son origine.

Wondershare Recoverit : une application intuitive

Lorsque vous installez Recoverit pour la première fois, vous découvrez une très belle application. Généralement, ces applications de récupération sont assez laides et pas du tout intuitives pour l’utilisateur. Mais ce n’est pas le cas ici. C’est une bénédiction pour tout le monde, car vous n’avez plus besoin de passer par des menus compliqués juste pour pouvoir comprendre ce qui va où. C’est la facilité d’accès personnifiée autant qu’elle aurait pu l’être.

En effet, aujourd’hui lorsqu’il s’agit d’utiliser un logiciel de récupération de données, beaucoup de gens finissent par être intimidés car, selon eux, l’utilisation d’un tel logiciel est compliquée et déroutante. Ce qui est bien ici, c’est que ce n’est pas le cas avec Recoverit. C’est peut-être le logiciel de récupération des données le plus facile que j’ai utilisé.

Il y a 4 sections sur l’écran principal. Cela inclut la récupération de disques formatés, la récupération de partitions perdues, la récupération de périphériques externes, la récupération de données en cas de crash du système et la récupération de vidéo.

En cliquant sur l’une des sections où vous avez perdu des données, il suffit de cliquer sur le bouton « Démarrer » pour le processus de numérisation. En effet, Recoverit commencera à scanner votre disque à la recherche de vos fichiers perdus. Une fois qu’il a trouvé les fichiers qui sont récupérables, vous pouvez sélectionner ces fichiers et ensuite cliquer sur le bouton « Récupérer » en bas.

Cela rend la récupération des fichiers super facile et rapide. Si vous avez supprimé un fichier dont vous avez maintenant besoin, c’est un excellent moyen de récupérer ce(s) fichier(s), et c’est sans douleur. Une fois le processus terminé, tous les dossiers seront présentés à l’écran. Au cas où vous récupéreriez la vidéo perdue, veuillez sélectionner le mode « Récupération vidéo avancée ».

Le même processus fonctionne également pour les périphériques de stockage externes. Par exemple, si vous avez formaté un disque dur externe et que vous souhaitez récupérer ces données, vous pouvez choisir l’option « Récupération de périphériques externes », qui tentera de récupérer ces données pour vous. Cette méthode est un peu plus lente que les autres options disponibles dans Recoverit, mais cela ne devrait pas être une surprise, puisqu’il s’agit de récupérer ces données à partir d’un disque formaté. Et, elle récupère [généralement] les données.

Wondershare Recoverit: offres

Recoverit est proposé dans une version gratuite, mais il y a des limitations comme vous pouvez vous y attendre. Mais vous pouvez obtenir la version complète de Recoverit à partir de 79,99 euros par an. Parmi les fonctionnalités proposées par ce plan, on peut citer la récupération de vos données de plus de 1 000 formats de fichiers, la récupération sur divers appareils, une analyse approfondie, la prévisualisation des fichiers ou encore une assistance technique gratuite.

Les offres « Standard » et « Advanced », respectivement à 99,99 et 119,99 euros par an, offre la possibilité de créer un disque amorçable/USB ou encore de récupérer un PC planté. L’offre la plus onéreuse ajoute la réparation de vidéo avancée, de vidéos corrompues ou encore scanner et fusionner des fragments vidéo – elle permet également une récupération et réparation de fichiers pour 2 ordinateurs.

Wondershare Recoverit : verdict

Recoverit semble être une application de récupération de données assez robuste qui est disponible à la fois pour Windows et macOS. C’est de loin le logiciel le plus facile à utiliser sur le marché, par rapport à certaines des autres options disponibles.

C’est une bonne idée d’avoir une sauvegarde de vos données, que ce soit sur un autre disque dur ou dans le cloud. Mais si vous ne disposez pas d’une sauvegarde de ces données, un logiciel comme Recoverit est une excellente idée, surtout pour ceux qui doivent récupérer ce fichier le plus rapidement possible et ne veulent pas payer un professionnel pour le faire. Recoverit est l’une de ces applications qu’il est bon d’avoir en cas d’urgence, mais que vous ne voulez jamais avoir à utiliser.