Razer Hammerhead True Wireless Pro : des écouteurs pour les gamers à 210 €

La société américaine d’accessoires et de périphériques de jeux, Razer, a dévoilé sa nouvelle génération d’écouteurs entièrement sans fil. Baptisés Hammerhead True Wireless Pro, ces écouteurs de Razer sont une mise à jour des écouteurs Hammerhead TWS lancés l’année dernière et sont dotés de ce que la société appelle une « suppression active du bruit hybride avancée ».

Les Hammerhead True Wireless Pro offrent une conception intra-auriculaire sécurisée avec des embouts en mousse « Comply » qui offrent une isolation acoustique améliorée. L’entreprise propose également 6 autres jeux d’embouts en silicone pour un ajustement plus personnalisé. Il est également doté d’un indice de protection IPX4 qui indique la résistance à l’eau et à la sueur.

Les écouteurs sont également dotés de membranes de 10 mm, de deux microphones intégrés et d’une connexion à faible latence de 60 ms. Les écouteurs ont une réponse en fréquence de 20 Hz — 20 kHz et une impédance de 16 Ohm, tandis que les micros ont une réponse en fréquence de 100 Hz — 10 kHz et un rapport signal/bruit de 60 dB.

Une autre caractéristique notable des Hammerhead Pro est un « mode Jeu » qui, selon Razer, améliorera les performances sans fil des écouteurs pendant les jeux de compétition. Il existe également un mode « Écoute rapide » qui permettra aux utilisateurs de laisser entrer le son ambiant pour mieux prendre conscience de leur environnement.

Comme je l’ai déjà mentionné, les Hammerhead True Wireless Pro sont dotés d’une « annulation active du bruit hybride avancée » qui, selon la société, annule à la fois le bruit externe et le bruit interne indésirable en générant simultanément des ondes sonores inverses. Il dispose également de la certification THX, qui garantit que le son produit est exactement comme l’ingénieur du son l’a prévu.

Des commandes tactiles

Comme la plupart des écouteurs entièrement sans fil, les Razer Hammerhead Pro sont dotés de commandes tactiles qui permettent aux utilisateurs de basculer facilement entre la suppression active du bruit et le mode « Écoute rapide », de contrôler leur musique et leurs appels, et d’activer l’assistant vocal de leur smartphone. La société revendique également une autonomie de 4 heures pour les écouteurs et de 16 heures supplémentaires avec le boîtier de charge.

Le Hammerhead True Wireless Pro est actuellement en vente au prix de 209,99 € sur la boutique officielle de Razer.