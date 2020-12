LG va sortir un LG Gram de 16 pouces avec des modèles de 14 et 17 pouces en 2021

Les ordinateurs portables LG sont toujours réputés pour leur légèreté et leurs grands écrans. LG va maintenant inclure une variante de 17 pouces dans sa gamme d’ordinateurs portables Gram en 2021.

En effet, une nouvelle gamme d’ordinateurs portables LG pourrait être lancée l’année prochaine, selon de nouveaux rapports. Habituellement, LG annonce les prochaines itérations de ses ordinateurs portables Gram vers la fin de l’année avant de les dévoiler au public lors du salon du CES en janvier. De récentes fuites laissent penser que la société suivra cette formule de diffusion éprouvée dans les mois à venir.

Dimanche 29 novembre, l’utilisateur de Twitter, qui s’est bien fait connaître grâce à ses fuites, a publié une photo de ce qu’il dit être le LG Gram de 14 pouces pour 2021. L’appareil porterait le numéro de modèle 14Z90P. Une autre personne sur Twitter a publié une image analogue corroborant les détails.

Concrètement, Notebookcheck.net rapporte que la base de données de la Commission fédérale des communications contient des références pour trois nouveaux ordinateurs portables LG Gram, ajoutant des modèles de 16 et 17 pouces à la version 14 pouces.

Il n’est pas surprenant que les détails restent maigres à ce jour, et cela restera probablement le cas jusqu’à ce que nous ayons une annonce officielle (ou quelques fuites plus importantes). Il est néanmoins intéressant de noter que LG ne proposera pas aux consommateurs un modèle de 15 pouces, comme c’était le cas avec les précédents ordinateurs portables Gram.

De quoi concurrencer le MacBook Pro

Au lieu d’un écran de 15 pouces, LG semble vouloir proposer un modèle de 16 pouces avec un ratio 16:10. Un tel appareil pourrait offrir une excellente alternative au MacBook Pro. L’appareil d’Apple sera probablement plus puissant, mais il sera aussi plus onéreux et ne sera pas équipé de ports traditionnels. Si ces aspects sont importants pour vous, les images des prochains ordinateurs LG Gram qui ont fait l’objet d’une fuite montrent que deux ports USB-A et un emplacement micro-SD sont prévus.

Le modèle 17 pouces est doté d’un écran un peu plus grand et d’une résolution plus élevée. La photo montre la certification EVO, de sorte que le processeur Tiger Lake peut être vu à l’intérieur de l’ordinateur portable et aussi sur le côté de l’ordinateur portable, un port Thunderbolt 4 est prévu.

Sur la base des années précédentes, il est peu probable que les fans de LG attendent longtemps avant d’entendre parler de leurs nouveaux ordinateurs portables. Les spécifications exactes dont ils se vanteront seront probablement révélées dans les semaines à venir.