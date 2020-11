La barre latérale droite de Gmail permet d’accéder facilement aux informations d’un seul coup d’œil. Vous pouvez consulter votre agenda, vos tâches ou vos notes juste à côté de vos e-mails, ce qui vous permet de croiser les informations et d’éviter les conflits de rendez-vous par exemple.

Dans le cadre de ses efforts pour offrir une intégration étroite entre les applications de productivité de Google Workspace, Google a ajouté un onglet « Contacts » dans le panneau latéral de Gmail. Le nouvel onglet Contacts vient s’ajouter à la liste des intégrations existantes, à savoir Agenda, Keep et Tasks.

La barre latérale est particulièrement puissante pour les organisations qui utilisent Google Workspace. Grâce au nouvel onglet Contacts, vous pouvez afficher des informations supplémentaires sur les personnes de votre organisation ou vos contacts.

Si les détails sont correctement ajoutés par les administrateurs, les employés pourront voir les informations de contact telles que le numéro de téléphone et l’e-mail, l’équipe et le responsable, et même l’emplacement du bureau. Vous pourrez également savoir si vous avez reçu un e-mail d’une personne spécifique par le passé.

L’onglet Contacts s’appuie sur la fonctionnalité existante de l’entreprise qui vous permet de visualiser les informations lorsque vous survolez le nom d’une personne dans Gmail. Les utilisateurs peuvent soit sélectionner l’icône Contacts dans le panneau latéral de Gmail, soit choisir « Plus d’infos » après avoir survolé la fiche d’information d’une personne pour accéder à la nouvelle section. Il permet d’éviter d’avoir à utiliser le site contacts.google.com.

Un déploiement progressif

Le nouvel onglet Contacts est actuellement déployé sur les comptes Google suivants : Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard et Enterprise Plus, ainsi que G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education et Nonprofits. Les utilisateurs possédant un compte Google personnel bénéficieront également de cette fonctionnalité.

Google espère que cet ajout de fonctionnalité simplifiera la collaboration et la connexion avec les pairs. Le déploiement de l’onglet Contacts se fait par le biais d’un déploiement progressif qui pourrait prendre jusqu’à 15 jours. Certains utilisateurs pourraient déjà avoir reçu la fonctionnalité à l’heure actuelle. Si vous ne la voyez pas, vous devriez l’obtenir dans les prochaines semaines.