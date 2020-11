L’application de bureau de Microsoft Teams peut enfin éliminer les bruits de fond

L’adoption des Microsoft Teams a considérablement augmenté ces derniers mois, et Microsoft elle-même a admis qu’il lui a fallu une soixantaine de jours pour enregistrer la croissance qu’elle connaît habituellement en deux ans.

Et les raisons sont aussi simples qu’elles peuvent l’être : alors que le monde est entré dans une phase de confinement, de plus en plus de personnes ont commencé à travailler à distance, et des solutions comme Microsoft Teams leur ont permis de rester en contact avec leurs collègues et de rester productifs même à distance.

Mais comme la plupart des réunions se déroulaient en ligne, certains utilisateurs se sont heurtés à une série de lacunes, surtout depuis que leurs bureaux ont déménagé chez eux.

Le bruit de fond a évidemment été un problème majeur, et cette semaine Microsoft s’y attaque enfin avec un système de suppression de bruits de fond qui est disponible dans le client de bureau de Microsoft Teams.

« Lorsque votre micro est allumé lors d’une réunion ou d’un appel des Teams, les bruits de fond qui vous entourent — papiers qui traînent, portes qui claquent, chiens qui aboient, etc. — peuvent distraire les autres. Teams propose trois niveaux de suppression du bruit pour aider les participants à la réunion à rester concentrés », explique l’entreprise.

Disponible uniquement sur Windows pour l’instant

Il faut savoir que les paramètres de suppression du bruit sont reportés d’une réunion à l’autre, donc une fois que vous changez quelque chose dans Microsoft Teams, ils s’appliquent à toutes les réunions jusqu’à ce que vous les changiez à nouveau.

Les paramètres suivants sont disponibles dans le client de bureau :

Auto (par défaut) —L’application Teams détermine le meilleur niveau de suppression du bruit en fonction du bruit local

Low (faible) — Supprime les faibles niveaux de bruit de fond persistant, comme celui d’un ventilateur d’ordinateur ou d’un climatiseur. Utilisez ce paramètre si vous écoutez de la musique

High (élevé) — Supprime tous les bruits de fond qui ne sont pas des paroles

Off — La suppression du bruit est désactivée. Utilisez ce paramètre pour les microphones haute fidélité dans les environnements peu bruyants

À ce stade, ces paramètres ne sont proposés que dans la version Windows du client de bureau Microsoft Teams.