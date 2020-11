Google Maps améliore le calque COVID, l’affluence en temps réel, et plus encore

Google lance une nouvelle mise à jour de Google Maps pour aider les utilisateurs à voyager en toute sécurité pendant la période des fêtes.

Google indique qu’il a ajouté près de 250 nouvelles fonctionnalités à Maps cette année depuis le début de la pandémie, dont beaucoup sont conçues pour aider les gens à se déplacer dans une ère de nouvelles réglementations sanitaires et de distanciation sociale. Parmi ces nouveautés figurent des alertes sur les règles de sécurité dans les transports publics, ainsi que l’affluence en temps réel et les avertissements pour appeler un médecin si vous pensez être atteint de COVID-19.

Aujourd’hui, Google a annoncé quelques améliorations à venir sur Google Maps, notamment des mises à jour de son calque COVID, des fonctions de commande de plats à emporter et des informations en temps réel sur la fréquentation des transports publics. Parallèlement, la société indique que le mode de conduite Google Assistant, qui donne accès à des fonctions telles que les commandes vocales pour la musique pendant que vous conduisez, sera lancé en avant-première aux États-Unis.

Calque COVID, informations sur l’affluence en temps réel

En septembre, Google Maps a obtenu un calque COVID qui montre les moyennes hebdomadaires des nouveaux cas de COVID dans 220 pays. L’entreprise met actuellement à jour cette fonctionnalité afin d’afficher davantage d’informations, telles que les cas détectés à tout moment dans une zone donnée et des liens rapides vers les ressources COVID des autorités locales.

Selon Google, cette amélioration sera intégrée à l’application Maps sur Android et iOS dans les prochaines semaines, et pourrait vous aider à trouver des informations sur les règles et réglementations locales lorsque vous voyagez.

Google Maps met en place une fonctionnalité pratique dans le monde entier : l’information en direct sur l’affluence. À l’avenir, vous pourrez voir à quel point votre bus, votre train ou votre métro est bondé, grâce aux informations en temps réel des utilisateurs de Google Maps, ce qui vous permet d’éviter un trajet en train ou en bus particulier si la distance sociale n’est pas respectée.

L’exactitude des résultats dépendra toutefois de la popularité ou de la fréquence des visites.

Les petits plus pas encore disponibles en France

Si vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Australie, au Brésil ou en Inde, vous pouvez désormais consulter en direct l’état des commandes de plats à emporter et de livraisons lorsque vous commandez sur Google Maps sur Android et iOS. En outre, vous verrez les délais d’attente et les frais de livraison prévus. L’entreprise déploie également l’option permettant de visualiser l’état des réservations de restaurant dans 70 pays.

Après avoir été annoncé lors de la Google I/0 2019 et avoir été repéré à plusieurs reprises, Google a commencé à présenter en avant-première le très attendu mode de conduite Assistant dans Maps. Il est actuellement disponible en anglais uniquement pour les utilisateurs d’Android aux États-Unis. Avec le mode de conduite Google Assistant, vous pouvez utiliser votre voix pour envoyer et recevoir des appels et des SMS. Vous pouvez également faire en sorte que l’assistant lise votre message à haute voix sans avoir à regarder le smartphone.

Le mode de conduite s’intègre également aux services de musique pour la consommation de médias, le tout sans quitter l’écran de navigation. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez activer le mode conduite en démarrant la navigation et en appuyant sur la fenêtre contextuelle qui vous invite à activer la fonction.