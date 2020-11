Il y a eu des changements et des ajouts assez importants à WhatsApp ces dernières semaines et ces derniers mois, et le dernier développement voit l’arrivée d’un remplacement de l’actuelle fonction de « discussions archivées ». Cette fonctionnalité très utile pour les utilisateurs permet de cacher une conversation de l’onglet « Discussions » et d’y accéder à nouveau quand ils le souhaitent, permettant d’organiser les conversations avec vos contacts comme vous le souhaitez. C’est une façon simple d’ignorer quelqu’un sans avoir à le bloquer.

Le problème était que lorsque vous receviez un nouveau message dans ce chat particulier que vous aviez archivé, la conversation quittait l’archive et revenait à la liste des chats actifs, donc si vous vouliez la supprimer, vous deviez l’archiver à nouveau. Et ainsi de suite en permanence.

Le nouveau mode « Vacances » vient le remplacer, car une fois activé dans les options, le « mode Vacances » empêche une discussion archivée de sortir à nouveau si elle reçoit un nouveau message, en conservant celle-ci dans les archives. Le mode vacances, qui est basé sur le mode silencieux, fonctionne également pour les groupes WhatsApp — quelle bénédiction.

« Lire plus tard »

De plus, la nouvelle version des discussions archivées s’appelle « Lire plus tard », et elle apporte des changements importants dans la façon dont les messages peuvent être archivés et mis en sourdine. L’un des principaux changements apportés par la fonction « Lire plus tard » est que même lorsque les chats ont été archivés — ou marqués pour être lus plus tard — de nouveaux messages arrivent et sont ajoutés aux archives, mais vous ne serez pas importuné par des notifications à leur sujet.

Pour l’instant, les références à la fonction « Lire plus tard » n’ont été repérées que dans la version iOS de WhatsApp (plus précisément la version bêta de WhatsApp pour iOS 2.20.130.1), mais il est difficile d’imaginer que cette fonction n’arrivera pas sur Android.

Mais comme la fonctionnalité n’a pas été officiellement annoncée, il est difficile de dire quand tout le monde mettra la main dessus.

Réduire les notifications

Bien que les chats de la section « Lire plus tard » soient réduits au silence pour que vous ne soyez pas dérangé, la section « Lire plus tard » est toujours disponible dans votre liste de chat pour que vous puissiez y revenir quand vous le souhaitez. Si vous décidez de recevoir à nouveau des notifications d’un fil de discussion particulier, vous pouvez désarchiver une ou plusieurs discussions en quelques clics.

Pour l’instant, les changements ne peuvent être vus que par les personnes qui sont inscrites au programme bêta TestFlight de WhatsApp. Malheureusement, celle-ci n’accepte plus de nouveaux participants à ce jour.