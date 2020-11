Apple commence à tester l’iPhone pliable pour une sortie possible en 2022

Les smartphones pliables sont de plus en plus courants dans l’industrie, de plus en plus d’entreprises lançant ou testant leurs appareils pliables. Alors que les rumeurs sur le travail d’Apple sur un iPhone pliable circulent depuis longtemps, un nouveau rapport en provenance de Chine suggère que la société pourrait en fait tester ces appareils maintenant.

Le rapport du Economic Daily affirme que les fabricants d’Apple, Foxconn et New Nikkon, ont déjà envoyé des échantillons d’iPhone pliables au géant Cupertino pour qu’il les teste.

Pendant ce temps, Apple aurait testé les échantillons pour les points de défaillance les plus évidents — l’écran et les charnières. C’est logique, car le Galaxy Fold original a souffert d’énormes problèmes d’affichage lors de son lancement.

De plus, étant donné le nombre de fois que les gens sont susceptibles de plier et de déplier leur smartphone, la charnière doit également être testée de manière assez approfondie. Le rapport suggère que Apple testera les charnières pour 100 000 activations, garantissant ainsi que les pièces que sont l’écran et les charnières sont bonnes pour le long terme.

De plus, les charnières seront fabriquées par New Nikkon — le même fabricant qui fabrique les charnières pour les MacBook. Apple espère que le fait de travailler avec la même entreprise garantira une meilleure fiabilité à long terme, permettant à l’iPhone pliable de résister à la forte utilisation à laquelle les smartphones sont exposés de nos jours.

Pour 2022 ?

Selon la source citée, Samsung sera l’entreprise qui fabriquera l’écran, mais à ce stade, Apple n’a pas encore décidé si elle veut utiliser des écrans OLED ou des écrans micro-LED. C’est un choix qu’Apple fera probablement après les tests de durabilité qu’elle effectue ces jours-ci, d’autant plus qu’elle veut s’assurer que tout fonctionne correctement avant de confier le travail d’assemblage à Foxconn.

Voilà donc une excellente nouvelle pour les amateurs d’iPhone qui ont voulu un iPhone pliable. Bien que le rapport affirme que la société vise un calendrier de sortie en septembre 2022, cette date n’est pas encore gravée dans le marbre, alors gérez vos attentes en conséquence. Espérons que nous verrons un iPhone pliable le plus tôt possible.