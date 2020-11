L’iPhone SE 3 n’arrivera pas au premier semestre 2021

L’iPhone SE (2020) a reçu un accueil chaleureux lors de sa parution en avril — soit quatre ans après l’original. Mais selon un éminent analyste d’Apple, il n’y aura pas de nouvelle édition d’iPhone SE au cours du premier semestre 2021.

Si vous vous attendiez à ce qu’Apple passe à un cycle de rafraîchissement annuel pour son iPhone abordable, il semble que vous allez être déçu. Il faudra peut-être attendre encore 4 ans avant que l’iPhone SE 3 ne fasse son apparition.

Comme le rapporte MyFixGuide, Ming-Chi Kuo a publié un nouveau rapport de recherche qui avertit les fournisseurs d’électronique de ne pas s’attendre à une mise à jour de l’iPhone SE avant juillet prochain.

Kuo ne dit pas d’une manière ou d’une autre si un iPhone SE apparaîtra au cours du second semestre 2021, mais étant donné qu’Apple lance traditionnellement les nouveaux smartphones en septembre, c’est peu probable : la société voudra se concentrer entièrement sur l’iPhone 13.

Kuo poursuit en mentionnant que la concurrence va être féroce lorsqu’il s’agira de fournir des composants pour l’iPhone 13. Espérons que nous ne connaîtrons pas le même genre de retard de production que pour l’iPhone 12.

Priorité à l’iPhone 13

Quant au smartphone doté du plus petit écran de la gamme Apple, l’iPhone SE (2020) fait face à une nouvelle concurrence sous la forme de l’iPhone 12 mini – bien que le modèle SE soit nettement moins cher.

L’attrait des smartphones iPhone SE réside en partie dans leur prix abordable : le dernier en date commence à 429 euros. Il est équipé du processeur A13 Bionic très performant, mais n’offre pas la qualité photo des smartphones iPhone 12 (ni la connectivité 5G).

Jusqu’à présent, nous n’avons pas beaucoup entendu parler de ce que nous pouvons attendre de l’iPhone SE 3, si et quand il apparaîtra, mais nous espérons un certain nombre de mises à niveau dans le domaine des écrans et des caméras — à condition qu’elles ne fassent pas trop grimper les prix.