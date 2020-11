Intel lance son GPU Iris Xe MAX pour les ordinateurs portables

Intel a peut-être la plus grosse part de marché pour les processeurs de PC de bureau et les ordinateurs portables, du moins pour l’instant, mais elle a eu du mal à prendre pied dans le secteur graphique de l’industrie.

Elle a toujours vanté ses technologies graphiques Iris et, bien qu’elles se soient nettement améliorées au fil des ans, elles sont encore loin d’être à la hauteur de celles qui sont dotées d’une carte graphique discrète, en particulier sur les ordinateurs de bureau. D’autre part, les ordinateurs portables offrent une opportunité pour Intel de percer et c’est exactement ce que ses nouveaux GPU discrets Iris Xe MAX promettent pour les ordinateurs portables minces et légers.

L’argument de Intel pour pousser ses propres processeurs graphiques discrets, au-delà d’une démonstration de prouesses techniques, est que les CPU des ordinateurs portables sont rarement optimisés lorsqu’ils sont associés à une solution tierce, comme celle de NVIDIA ou d’AMD.

Cela signifie que Intel, qui fabrique à la fois les CPU et les GPU, est en mesure d’obtenir autant de performances que possible et même de surpasser les performances d’une combinaison de CPU Intel et de GPU tiers.

C’est principalement grâce à la combinaison du PCIe Gen 4 et de la technologie Deep Link d’Intel. Cette dernière offre un framework logiciel unique pour les moteurs de traitement CPU et GPU afin de maximiser leurs performances. Comme toujours, la puissance supplémentaire est utilisée pour stimuler les opérations liées à l’intelligence artificielle (IA), comme l’IA additive qui permet l’inférence et le rendu sur les deux GPU en même temps pour accélérer les charges de travail de création de contenu.

Destinés aux créatifs pour le moment

Une remarque sur le premier GPU discret pour les ordinateurs portables de Intel est qu’il est principalement destiné aux créatifs, où la création et l’encodage de médias basés sur l’IA sont plus importants que le rendu graphique rapide et en temps réel. Cela dit, Intel annonce également que le Iris Xe MAX améliore également les performances de jeu, au moins pour les résolutions 1080p, grâce aux fonctions Game Sharpening et Instant Game Tuning.

Le processeur graphique discret Iris Xe MAX, bien que discret, est en grande partie lié aux nouveaux processeurs Intel de 11e génération annoncés récemment, dont le processeur graphique intégré utilise également la même architecture graphique Xe-LP. Ils sont disponibles dès à présent sur le Acer Swift 3, le Asus Vivobook Flip TP470 et le Dell Inspiron 15 7000 2-en-1.