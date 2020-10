Le Galaxy S21 sera dotée One UI 3.1 basée sur Android 11

Samsung aurait l’intention d’expédier son prochain Galaxy S21 avec One UI 3.1 au lieu de One UI 3.0. C’est ce qu’affirme le YouTuber @jimmyispromo, qui indique que le vaisseau amiral de Samsung de la prochaine génération sera livré avec la dernière surcouche, bien qu’il puisse être accéléré pour compenser les ventes décevantes de ses vaisseaux amiral actuels dans le contexte de la pandémie et des incertitudes économiques qui y sont associées.

En attendant, Samsung vient de commencer le déploiement de One UI 3.0 Beta basé sur Android 11 dans la série Galaxy Note 20 aux États-Unis et en Corée du Sud, il sera donc intéressant de voir quand elle commencera à être déployée à l’échelle mondiale. Notez que One UI 3.0 est également basé sur Android 11, donc même si le dernier rapport s’avère inexact, les prochains smartphones du géant sud-coréen sont toujours garantis d’être livrés avec la dernière version d’Android.

La gamme Galaxy S21 comprendra le Galaxy S21, le S21+ et le S21 Ultra. Selon 91 Mobiles, le plus grand modèle de la gamme porte le numéro de modèle SM-G998U et sera livré avec un écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces d’une résolution 2X, une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, et plus encore. Il serait doté d’un capteur photo principal de 108 mégapixels et d’un capteur frontal de 40 mégapixels.

En outre, le rapport suggère que l’appareil sera probablement alimenté par le Snapdragon 875 sur certains marchés (dont les États-Unis), tandis que les appareils destinés à la France et d’autres pays auront probablement le Exynos 2100 sous le capot.

Samsung Galaxy S21 will Launch with One UI 3.1 not 3.0#GalaxyS21 #OneUI3 — Jimmy Is Promo (@jimmyispromo) October 26, 2020

Un lancement en début d’année ?

Quoi qu’il en soit, avec des rapports suggérant que le Galaxy S21 pourrait être lancé avant la fin de cette année, il sera intéressant de voir si Samsung va rompre sa longue tradition de lancer des appareils phares de la série S au cours du premier semestre de chaque année et des appareils de la gamme Note au cours du second semestre.

La société a lancé la gamme Galaxy S20 plus tôt cette année, il est donc toujours probable que le S21 ne soit lancé que l’année prochaine, ne serait-ce que quelques semaines plus tôt que d’habitude.