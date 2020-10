DuckDuckGo ajoute des indications routières et pédestres à son service

En juillet de l’année dernière, le moteur de recherche axé sur la protection de la vie privée, DuckDuckGo, a amélioré les recherches sur les cartes locales grâce au framework MapKit JS d’Apple. Il s’appuie désormais sur ces efforts en ajoutant des indications routières et pédestres dans l’interface des cartes.

Ce lancement intervient près de deux ans après que DuckDuckGo a annoncé qu’il passait entièrement à Apple Plans pour les recherches de cartes et d’adresses, après avoir utilisé auparavant un mélange de divers services de cartographie en ligne.

Si DuckDuckGo propose également des itinéraires depuis 2016, il a fallu pour cela demander à l’utilisateur de choisir parmi plusieurs services tiers tels que Bing, Here, OpenStreetMap, Apple Plans et Google. Aujourd’hui, DuckDuckGo s’appuie sur Apple Plans pour offrir aux utilisateurs un aperçu des itinéraires, des distances et des temps de parcours estimés pour les conducteurs et les randonneurs.

Une utilisation très simple

Pour commencer, il suffit de rechercher un lieu dans DuckDuckGo, de passer à l’onglet Cartes et de cliquer sur le bouton « Directions » dans la barre latérale des cartes. Lorsque vous cliquez dessus, vous verrez des zones de texte pour entrer la source et la destination. Par défaut, le point de départ est votre position actuelle et la destination est l’endroit que vous avez recherché.

Une fois que vous avez ajouté le point de départ et le point d’arrivée, DuckDuckGo vous montre les meilleurs itinéraires ainsi que la durée, la distance et le type exact de route. Un exemple de cette fonctionnalité est présenté dans la capture d’écran ci-dessous.

Vous pouvez consulter les instructions étape par étape en développant la liste déroulante « Show steps ». De plus, si vous préférez marcher, vous pouvez passer au nouvel onglet « Walking » qui se trouve juste à côté de l’onglet « Driving ».

Bien que ce ne soit pas la façon la plus pratique de naviguer d’un point à l’autre, vous pouvez toujours mettre à jour le point de départ pour obtenir des itinéraires à partir du point où vous vous trouvez, au cas où vous perdriez le fil des instructions.

Pour une navigation en temps réel, vous devrez vous fier à une application cartographique dédiée.

Aucune information personnelle recueillie

Comme toujours, DuckDuckGo promet qu’il ne recueillera aucune information personnelle avec cette fonctionnalité. « Comme pour toutes nos fonctions de recherche, votre vie privée est toujours protégée lorsque vous utilisez ces instructions grâce à notre politique de confidentialité stricte qui consiste à ne pas collecter ou partager des informations personnelles. L’intégration de cette fonction [planification d’itinéraire] signifie que nos cartes ont maintenant la fonctionnalité que vous attendez avec la confidentialité que vous méritez, sans aucun compromis », a déclaré la société.

Dans un monde idéal, DuckDuckGo préférerait probablement éviter de devoir travailler avec toutes les grandes entreprises technologiques, mais un équilibre clair est en jeu ici, où il doit adhérer à ses principes axés sur la protection de la vie privée tout en assurant un certain niveau de qualité à son produit. Malgré des débuts difficiles, Apple Plans a fait beaucoup de chemin au cours des huit dernières années et constitue désormais une alternative crédible et largement améliorée à Google Maps, ce qui en fait un produit adapté à DuckDuckGo.