Prime Day 2020 : économisez jusqu’à 44 % sur la Fitbit Versa Lite, Versa 2, et plus

Prime Day 2020 : économisez jusqu'à 44 % sur la Fitbit Versa Lite, Versa 2, et plus

Le Amazon Prime w 2020 est arrivé et les affaires sont nombreuses ! Si vous cherchez à retrouver la santé en ce moment, un équipement Fitbit serait la solution idéale. Heureusement, Amazon propose des réductions importantes sur certaines montres et balances connectées Fitbit.

Vous pouvez désormais vous procurer une Fitbit Versa 2 avec une réduction de 25 %. La smartwatch se vante d’un écran OLED, d’un suivi précis de la santé, un impressionnant suivi du sommeil, le support de Fitbit Pay et de Alexa. Tout cela pour un prix réduit de 148,99 euros, contre 199,95 euros auparavant.

Amazon a également réduit le prix de la Fitbit Versa Lite de 44 %. La smartwatch, déjà bon marché, est maintenant encore plus abordable, à seulement 89,99 euros, alors que son prix de vente est de 159,95 euros. La Versa Lite est une fantastique montre connectée d’entrée de gamme avec un écran lumineux, un suivi précis de la condition physique et du sommeil, une résistance à l’eau de 50 mètres et de nombreuses options de personnalisation avec des bracelets et châssis de multiples coloris.

Outre les smartwatches, Fitbit propose également des bracelets connectés très performants. Pour ce Prime Day 2020, Fitbit propose le bracelet Inspire et Inspire HR pour suivre votre activité et votre bien-être. Le bracelet offre jusqu’à 5 jours d’autonomie, il est étanche, et propose un suivi automatique des activités et du sommeil. Déjà abordable, le bracelet Inspire est disponible avec une réduction de 44 %, avec un prix de 38,99 euros. Le Inspire HR est vendu au prix de 58,99 euros, contre 99,95 euros initialement.

Avec tout cela, vous devriez également envisager d’acheter une balance connectée. Fitbit en propose une excellente, la Fitbit Aria Air. Cette balance numérique se synchronise avec votre smartphone grâce à l’application Fitbit et vous montre des graphiques utiles pour suivre votre poids et votre IMC. Le plus intéressant est que la balance permet à plusieurs utilisateurs de suivre leurs statistiques en même temps. Vous pouvez l’acheter pour la modique somme de 59,95 euros.

Vous cherchez à économiser sur certains de meilleurs smartphones, produits audio, wearables et autres ? Le Amazon Prime Day a lieu le mardi 13 octobre et le mercredi 14 octobre. Cliquez ici pour voir les meilleures offres !