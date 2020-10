Comment désactiver les liens AMP sur les appareils Android ?

Le projet AMP (Accelerated Mobile Pages) de Google est un sujet controversé depuis son lancement en 2014. Google voulait que les pages Web se chargent beaucoup plus rapidement sur les réseaux plus lents et les appareils d’entrée de gamme en optimisant la page Web.

En termes simples, l’AMP réduit le site Web à l’essentiel pour rendre la page Web plus légère. Si l’idée est excellente pour les régions où la connectivité Internet pose problème, imposer l’AMP à tous les utilisateurs — quelle que soit la vitesse de l’Internet — est carrément exaspérant. Si vous souhaitez désactiver les liens AMP sur votre appareil Android, voici un guide simple très simple.

J’ai mentionné ici deux moyens faciles de bloquer les pages AMP sur les smartphones Android. Vous pouvez soit passer à un nouveau navigateur, soit changer de moteur de recherche.

Utilisez un nouveau navigateur pour désactiver les liens AMP sur Android

Si vous utilisez Chrome, vous devrez passer à Firefox (gratuit) pour désactiver les liens AMP sur Android. Vous n’avez pas besoin d’installer de modules complémentaires ni de modifier les paramètres. Firefox désactive nativement tous les liens AMP et redirige vers la page d’origine. De plus, Firefox Focus (gratuit) désactive également les liens AMP en mode natif. En dehors de cela, vous pouvez utiliser le navigateur Kiwi (gratuit) pour désactiver les liens AMP sur Android. Il s’agit d’un navigateur open source construit sur la même base Chromium que Chrome, mais avec la possibilité de désactiver les pages AMP. Il suffit d’ouvrir le menu à 3 points et d’ouvrir les paramètres. Ici, ouvrez « Confidentialité ». Vous trouverez l’option « Enlever AMP » juste là. Activez la case à cocher et vous avez terminé. Les liens vous redirigeront alors vers la page Web d’origine. Au fait, en utilisant Kiwi, vous pouvez également installer les extensions Chrome sur Android.

Changer le moteur de recherche pour DuckDuckGo

Si vous ne voulez pas passer de Chrome à d’autres alternatives et que vous souhaitez toujours désactiver AMP, la solution la plus simple est de changer le moteur de recherche pour DuckDuckGo. Ce dernier désactive par défaut les liens AMP, mais vous devrez vous accommoder de ses résultats de recherche limités. Malheureusement, en France la sélection de DuckDuckGo ne peut se faire dans les paramètres de Chrome. Il sera donc nécessaire de garder DuckDuckGo en tant que page favorite. Dès lors, vous pourrez faire une recherche sur le Web et il n’y aura pas d’exploration des liens AMP.

Voici donc les méthodes de travail qui vous permettent de désactiver les liens AMP de Google sur votre smartphone Android.