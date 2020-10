Le Surface Neo pourrait ne pas arriver l’année prochaine, voire pas du tout

Une fois de plus, Microsoft semblait être sur le point de redéfinir sa marque Surface lorsqu’elle a révélé de nouveaux appareils à double écran, le Surface Neo et le Surface Duo, l’année dernière. Cependant, l’année 2020 a cependant pris tout le monde par surprise et les plans ont dû être modifiés de façon drastique. Le Surface Duo, basé sur Android, a été lancé un peu plus tôt que le calendrier initial de fin 2020 — pas encore en France, mais le Surface Neo a été retardé.

Il semble maintenant que l’ordinateur à double écran sous Windows 10X pourrait être retardé encore plus que ce que la plupart des gens supposent, augmentant ainsi les chances qu’il soit entièrement mis au rebut.

Il n’est donc plus surprenant que le Surface Neo ne soit pas disponible cette année. Panos Panay, responsable produit de Microsoft, a lui-même déclaré que l’appareil a été retardé et que la première version de Windows 10X sera axée sur les expériences traditionnelles sur un unique écran. Cependant, ce que le dirigeant n’a jamais divulgué, c’est le calendrier de lancement de l’appareil.

On a peut-être présumé que le Surface Neo pourrait encore faire une apparition l’année prochaine, mais les sources de Windows Latest ont peut-être des nouvelles décourageantes. 2021 sera l’année des débuts de Windows 10X, certainement au printemps, mais ce n’est que pour les ordinateurs « normaux ». Le double écran pour Windows 10X pourrait ne pas arriver avant 2022, ce qui serait la seule fois où un Surface Neo pourrait être lancé.

D’une part, cela donne à Microsoft le temps de perfectionner l’expérience ainsi que le matériel en se basant sur les leçons qu’il a tirées du Surface Duo. Il doit, par exemple, s’assurer que le Surface Neo soit conçu de manière durable et qu’il aura moins de logiciels buggés dès sa sortie de la boîte. Microsoft devra également s’assurer que l’appareil de 2022 n’aura pas non plus de matériel de 2019.

Vers son abandon ?

D’autre part, repousser le calendrier d’un produit de plusieurs années ouvre la possibilité de le mettre au rebut. Étant donné que le Surface Neo est pratiquement le successeur spirituel du Microsoft Courier avorté, cette possibilité pourrait presque être trop poignante pour certains.

Le fait que Microsoft ait supprimé les pages et vidéos officielles du produit pour l’appareil n’inspire pas non plus beaucoup de confiance. Cependant, une approche plus optimiste serait que la société cherche à affiner ou modifier un peu la conception.