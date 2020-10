OnePlus World est une expérience VR autour du OnePlus 8T

OnePlus est prêt à lancer son dernier smartphone phare, le OnePlus 8T, le 14 octobre dans le monde entier. Le lancement est prévu dans deux semaines seulement, mais la société a dévoilé sa nouvelle expérience de réalité virtuelle (VR), baptisée « OnePlus World », avant l’événement. Et il y a une bonne raison à cela.

OnePlus World est une plateforme interactive à 360 degrés qui propose diverses activités et expériences de VR. Lorsque vous entrez pour la première fois dans OnePlus World, vous devez choisir votre avatar. Vous pouvez soit personnaliser l’avatar, soit appuyer sur le bouton « Surprise me » si vous êtes pressé. L’entreprise vous permet même de télécharger une image pour personnaliser le visage de l’avatar comme étant le vôtre.

Il est important de noter que vous n’avez pas besoin d’un casque VR pour entrer dans OnePlus World. Il vous suffit de vous rendre sur ce lien et de vous promener sur cette plateforme interactive.

L’une des principales attractions du OnePlus World est les jeux de réalité virtuelle. Les jeux comprennent Ultra Tennis, Spell Off, Hertz, et WarpRide. Ultra Tennis est un jeu de tennis de base dans lequel vous marquez 10 points pour gagner. Spell Off vous demande de trouver le plus de mots possible. WarpRide est un jeu multijoueur où les joueurs se déplacent à l’intérieur du câble de charge rouge, ou encore The Hertz, où les utilisateurs se lancent dans une chasse au trésor pour collecter des cristaux Hz et gagnent en vitesse à chaque cristal collecté.

OnePlus World a des points de récompense pour ceux qui explorent ces activités. L’entreprise offre des prix aux 50 premiers utilisateurs du classement quotidien des points. Les prix comprennent un coupon de réduction de 20 % sur les accessoires, la mallette OnePlus 8T, la bouteille d’eau OnePlus, ou encore les OnePlus Buds. De plus, les 50 premiers utilisateurs du classement général en 14 jours gagneront un OnePlus 8T.

We always talked about a better world

And then we made it 🌏 Welcome to #TheOnePlusWorld – https://t.co/EcjYx3ia8l pic.twitter.com/wEZ7YZN2Vf — OnePlus (@oneplus) October 1, 2020

Un espace virtuel pour le lancement du OnePlus 8T

L’expérience consiste également en un musée virtuel qui présente des modèles 3D de tous les téléphones OnePlus, à commencer par le flagship killer original — OnePlus One. De plus, OnePlus encourage les participants à visiter sa « Shot on OnePlus Gallery » pour jeter un coup d’œil aux œuvres créatives de la communauté OnePlus.

Enfin, la principale raison pour laquelle OnePlus a construit un espace virtuel est le lancement de son prochain smartphone phare — le OnePlus 8T. La société a ajouté un auditorium dans le monde de OnePlus où vous pourrez assister au lancement du OnePlus 8T en direct le 14 octobre. Il est également possible de créer une salle virtuelle pour organiser une soirée avec vos amis tout en restant connecté par la voix ou les chats.

Le lancement du OnePlus Nord a eu lieu en réalité augmentée, le smartphone et Carl Pei étant apparus dans le monde réel. L’entreprise se lance maintenant dans un monde virtuel pour dévoiler le OnePlus 8T et je suis impatient d’y jeter un coup d’œil.