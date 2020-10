Le nouveau portable HP Spectre x360 14 a un écran au ratio 3:2

HP vient d’annoncer plusieurs nouveaux ordinateurs portables, dont le Spectre x360 14 convertible, qui apporte des améliorations notables par rapport à son prédécesseur de 13 pouces déjà impressionnant.

En effet, HP a introduit le dernier né de sa gamme d’ordinateurs portables flexibles Spectre x360 avec le nouveau HP Spectre x360 14. Ce modèle de 15 pouces a un écran plus grand et un facteur de forme comparable à celui d’un ordinateur portable de 13,3 pouces, selon HP, qui affirme avoir conçu ce modèle pour être « adaptatif et intelligent », ce dernier terme faisant référence à des fonctions intelligentes comme l’audio basé sur l’IA. HP a co-développé le nouveau modèle Spectre x360 avec Intel.

Le HP Spectre x360 14 est un ordinateur portable haut de gamme qui combine un beau design avec des caractéristiques remarquables, dont l’inclusion du processeur Intel Core de 11e génération. Le modèle est un Intel Evo « testé, réglé et vérifié », selon HP, qui se vante que malgré sa puissance, le nouveau modèle offre jusqu’à 17 heures d’autonomie sur une charge.

Les utilisateurs ont accès à du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5 avec les avantages des dernières technologies de connectivité, plus la fonction HP Quick Drop, la fonction de transfert de fichiers de la société. Il s’agit du premier modèle de la gamme Spectre à être doté d’un clavier tout-en-un comprenant un capteur d’empreintes digitales, un bouton d’obturation de la caméra, un bouton HP Command Center et un bouton de mise en sourdine du microphone.

L’écran de 15 pouces du Spectre x360 14 a un rapport d’aspect unique 3:2, le premier de la gamme Spectre doté de cette caractéristique. Selon HP, ce format offre aux utilisateurs un espace de visualisation vertical supérieur d’environ 20 % par rapport au format d’écran large 16:9 que l’on trouve sur la plupart des ordinateurs portables modernes. Cette caractéristique peut être particulièrement intéressante pour les professionnels des arts visuels qui bénéficieront d’un écran supplémentaire lorsqu’ils ne seront pas au bureau.

Les consommateurs disposent d’un écran OLED qui offre une gamme de couleurs DCI-P3 de 100 % et un rapport de contraste de 1 000 000 : 1. Cette option d’affichage particulière comprend également une fonction de changement de couleur qui réduit l’exposition à la lumière bleue, contribuant ainsi à protéger les yeux de ceux qui sont souvent sur leur ordinateur portable. De même, l’écran présente un rapport écran/châssis de 90,33 %.

Un prix qui reste abordable

En ce qui concerne le style, le Spectre x360 14 est doté d’un design à double chanfrein taillé dans la masse, réalisé en aluminium usiné CNC. HP proposera ce modèle en Natural Silver, Nightfall Black with Copper Luxe, et Poseidon Blue with Pale Brass. À à l’heure où j’écris ces lignes nous connaissons uniquement le prix américain du HP Spectre x360 14 qui est de 1 199,99 dollars.

En plus du Spectre x360 de 14 pouces, le Spectre x360 13, le ENVY x360 13 et le ENVY 13 ont également reçu le traitement de la certification « Evo ». Les ordinateurs portables mis à niveau sont maintenant équipés de processeurs Intel Core de 11e génération et ont reçu la même certification que le Spectre x360 14. HP ajoute également à la gamme un Spectre x360 13 compatible 5G pour ceux qui veulent un ordinateur portable avec une connectivité cellulaire.