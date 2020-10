Microsoft ajoute un outil de capture Web sur Edge Canary et Dev

Pour faciliter la capture d’écran, Microsoft ajoute un outil de capture d’écran intégré à Edge, qui est basé sur Chromium. Cette fonctionnalité, appelée « Capture Web », est désormais disponible en direct dans les canaux Dev et Canary du navigateur Edge sur le bureau.

Le nouvel outil de capture Web est une version améliorée de l’outil de notes Web présent dans l’ancienne version de Edge. Pour ceux qui ne le savent pas, l’outil de notes Web de la version abandonnée de Edge permettait aux utilisateurs de capturer et d’annoter le contenu des pages Web.

« Si les notes Web étaient une fonction très utile, il y avait également place à l’amélioration. Beaucoup d’entre vous ont déclaré l’utiliser pour faire des captures d’écran rapides à copier ou à partager, tandis que d’autres ont apprécié la possibilité d’annoter des pages Web complètes qui nécessitent un défilement », explique Microsoft. « Nous avons donc conçu la nouvelle fonction de capture d’écran, Capture Web, en gardant cela à l’esprit et nous sommes ravis d’introduire la fonction de capture d’écran de base dans nos builds Dev et Canary. Dans un proche avenir, vous pouvez vous attendre à voir d’autres fonctionnalités ajoutées à l’outil proche, comme l’ajout d’annotations ou de surlignages à vos captures, la capture de pages Web complètes ».

Si vous utilisez Microsoft Edge Dev ou Microsoft Edge Canary, vous pouvez accéder à l’outil de capture Web à partir du menu « Plus » (trois points horizontaux) dans le coin supérieur droit du navigateur. Une fois que vous l’aurez développé, vous verrez une option intitulée « Capture Web ». Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier Ctrl+Maj+S pour accéder à l’outil de capture Web.

Une fois que vous avez capturé une zone particulière d’une page Web à l’aide de l’outil de capture Web, vous obtenez un menu avec deux options — « Copier » et « Aperçu ». Vous pouvez appuyer sur le bouton Copier pour copier l’image dans votre presse-papiers, tandis que le bouton « Aperçu » vous permet de visualiser la partie capturée et de la partager et de l’enregistrer.

Bientôt en version stable ?

Si vous utilisez souvent l’outil de capture Web, vous avez la possibilité de l’ajouter directement à la barre d’outils du navigateur. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’option de capture Web et choisissez « Afficher dans la barre d’outils ». Une fois que vous avez terminé, vous verrez l’outil dans le coin droit du navigateur.

Maintenant que la fonction est disponible sur les canaux Edge Canary et Dev, on peut s’attendre à ce que la société l’introduise sur le canal Beta, puis stable dans les prochaines semaines.