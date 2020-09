Nous connaissons les différences entre le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G

Les deux prochains smartphones de Google se ressemblent beaucoup sur le papier, selon une série de fuites. Les futurs Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G devraient avoir le même processeur Snapdragon 765G de Qualcomm, la même conception de base (avec un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’arrière et une caméra frontale logée dans un trou de l’écran), et les mêmes caméras.

Mais alors que le Pixel 4a 5G devrait se vendre 499 euros, le Pixel 5 sera probablement plus chers de 100 à 200 euros. Mais, pourquoi une telle augmentation de prix ? Qu’allons-nous obtenir ? Entre autres choses, un boîtier métallique, une charge sans fil, une batterie d’une capacité légèrement supérieure, un taux de rafraîchissement de l’écran plus élevé et un indice de résistance à l’eau IP68.

Si vous n’avez pas besoin de ces caractéristiques, vous pouvez probablement économiser un peu d’argent en optant pour le Pixel 4a 5 G. Mais, vous vous retrouverez avec un smartphone légèrement plus grand si vous faites cela. Le bon côté des choses, c’est que vous trouverez également une prise casque sur le modèle le moins cher.

Voici un aperçu des spécifications des deux smartphones, les différences étant mises en évidence en gras — les informations ont été obtenues par WinFuture :

Pixel 5 Pixel 4a 5G Écran 6 pouces AMOLED

2 340 × 1 080 pixels (432 ppp)

Fréquence rafraîchissement 90 Hz

Gorilla Glass 6 6.2 pouces AMOLED

2 340 × 1 080 pixels (413 ppp)

Fréquence rafraîchissement 60 Hz

Gorilla Glass 3 Processeur Qualcomm Snapdragon 765G

Adreno 620 GPU Qualcomm Snapdragon 765G

Adreno 620 GPU RAM 8GB 6GB Stockage 128 Go 128 Go Batterie 4 080 mAh 3 885 mAh Charge Charge rapide de 18 W filaire

Charge sans fil Charge rapide de 18 W filaire Caméras arrière 12.2 mégapixels (f/1,7, OIS, EIS)

16 mégapixels large (f/2,2, 107 degrés FOV) 12.2 mégapixels (f/1,7, OIS, EIS)

16 mégapixels large (f/2,2, 107 degrés FOV) Caméra frontale 8 mégapixels (f2.0) 8 mégapixels (f2.0) Connectivité 5G, 4 G LTE

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

NFC 5G, 4G LTE

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

NFC Audio Haut-parleurs stéréo Haut-parleurs stéréo

Prise casque de 3,5 mm Autres Capteur d’empreintes digitales (arrière)

USB 3,1 Type-C

IP68 Capteur d’empreintes digitales (arrière)

USB 3,1 Type-C Châssis Aluminum Plastique Dimensions 144.7 x 70.4 x 8,0 mm 153.9 x 74.0 x 8,2 mm Poids 151 g 168 g Couleurs Noir, Vert Noir, Blanc

Un lancement le 30 septembre

Google a déjà lancé un Pixel 4a à 349 euros en août. Ce modèle est doté d’un écran OLED de 5,81 pouces, d’une résolution de 2 340 x 1 080 pixels, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730G, de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’une seule caméra à l’arrière. Il supporte la 4G LTE, mais pas la 5G. À l’époque, la société a confirmé que les Pixel 4a 5G et Pixel 5 seraient disponibles cet automne, et que le Pixel 4a 5G serait vendu pour la modique somme de 499 euros. Mais, la société n’a rien dit sur les spécifications.

Cependant, nous devrions tout savoir assez rapidement. Google organise un événement de lancement de matériel le 30 septembre, date à laquelle la société devrait officiellement lancer ses nouveaux smartphones, ainsi qu’une nouvelle enceinte connectée Nest Audio et un nouveau Chromecast doté de Google TV.