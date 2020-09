Le nouvel iPad Pro pourrait avoir un écran mini-LED

Le nouvel iPad Air d’Apple marche peut-être sur les plates-bandes de l’iPad Pro en ce moment, mais la tablette phare sous iPadOS pourrait avoir une surprise en réserve pour justifier une fois de plus sa position premium. Le prochain rafraîchissement de l’iPad Pro devrait être le bénéficiaire de la prochaine grande nouveauté sur la feuille de route de l’écran d’Apple, le mini-LED.

Si vous n’avez pas suivi la technologie de l’écran de près, le mini-LED utilise des grappes de minuscules LED qui se combinent pour former des pixels individuels. Le résultat est une alternative aux écrans OLED qui nécessite beaucoup moins d’énergie qu’un écran LCD traditionnel, mais avec des améliorations en matière de contraste et de temps de réponse.

Jusqu’à présent, le défi consistait à les produire en masse de manière à obtenir des rendements suffisamment élevés sans que les écrans soient trop coûteux. Il est probable qu’Apple a choisi le mini-LED comme prochaine technologie d’affichage pour les produits de sa gamme, y compris les tablettes et les ordinateurs, en s’appuyant sur ses travaux existants avec les panneaux Retina. Toutefois, en raison des difficultés de production rencontrées jusqu’à présent, il faudra probablement choisir les produits qui bénéficieront en premier lieu de la mise à niveau du mini-LED.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo – relayé par MacRumors, le premier produit à être équipé d’un écran mini-LED sera le nouvel iPad Pro. Il prévoit une large adoption de la technologie de l’écran d’ici la fin de l’année 2021 — avec la possibilité d’équiper au moins six produits Mac et iPad avant la fin de l’année prochaine.

« Les écrans mini-LED d’Apple seront produits en masse au quatrième trimestre 2020, mais en raison de problèmes de rendement liés au processus de production des modules d’affichage, les livraisons d’écrans du quatrième trimestre de 2020 ont été revues à la baisse de 50 %, passant à 300 000-400 000 », a écrit l’analyste dans une note aux investisseurs.

Mais ce faisant, il est probable que l’on fasse encore plus de distinctions entre les deux tailles d’iPad Pro. Actuellement, les versions de 11 pouces et de 12,9 pouces de la tablette utilisent toutes deux le même type de panneaux rétro-éclairés par LED de marque « Liquid Retina », qui se différencient par leur résolution, mais offrent par ailleurs les mêmes caractéristiques comme ProMotion, la prise en charge d’une large gamme de couleurs P3 et la balance des blancs adaptative True Tone.

Uniquement pour le modèle haut de gamme ?

Cependant, avec l’arrivée du mini-LED, cela pourrait changer. Selon certaines prévisions, seul l’iPad Pro de 12,9 pouces adoptera les panneaux mini-LED pour commencer, ce qui souligne encore plus le fait qu’il s’agirait de l’option haut de gamme (et la plus chère) pour ceux qui veulent la tablette la plus puissante et la plus complète d’Apple.

Nous n’aurons pas trop longtemps à attendre pour le savoir, suggère-t-on. Le prochain événement virtuel d’Apple devrait être le lancement de l’iPhone 12, mais un événement iPad Pro pourrait avoir lieu au quatrième trimestre 2020. On s’attend à y voir non seulement une nouvelle technologie d’affichage, mais aussi une nouvelle puce alors qu’Apple poursuivra la mise au point de sa technologie Apple Silicon.