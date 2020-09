Microsoft présente de nouvelles API Web pour les appareils à double écran et pliables

Le Microsoft Surface Duo et le Samsung Galaxy Z Fold 2 ont été comparés et contrastés, mais, curieusement, Microsoft ne pense pas qu’ils soient si différents, du moins pas du point de vue du développement d’applications. C’est en fait une bonne chose, car cela signifie que les outils de développement d’applications de Microsoft pourraient être utilisés pour les deux appareils. C’est ce qu’elle semble faire avec ses nouvelles API Web expérimentales qui, selon elle, aideront les développeurs d’applications Web à cibler les téléphones pliables, qu’ils aient un, deux ou même trois écrans.

Le terme « pliable » a jusqu’à présent été réservé aux modèles Galaxy Z Fold 2 et Motorola Razr qui ont de véritables écrans pliables. Cependant, Microsoft semble s’approprier le terme pour son propre Surface Duo, en mentionnant simplement que c’est un smartphone pliable qui se trouve avoir deux écrans au lieu d’un. Dans la plupart des cas, sauf pour les « postures pliées » comme le « mode tente », les deux ont une configuration analogue qui peut faire qu’une application se divise en deux parties.

C’est ce dernier point qui rend difficile la prise en charge du facteur de forme unique du Surface Duo, tant pour les applications natives que pour les applications Web. La nouvelle API de Microsoft, qui est le fruit d’une collaboration avec les développeurs de Chromium, Google, Intel et le World Wide Web Consortium (W3C), vise à faciliter l’adaptation des applications Web existantes à ce monde pliable.

Le défi pour ces applications est de détecter lorsqu’il y a deux zones d’affichage, comme c’est le cas par défaut pour le double écran pliable comme le Surface Duo, afin que la mise en page du contenu puisse être réorganisée selon les besoins.

Merci Microsoft !

Les API Web de Microsoft facilitent cette opération sans avoir à revoir la présentation de l’application Web et sont assorties d’un bonus implicite. Si elle fonctionne sur le Surface Duo, la mise en page responsive à double écran devrait également fonctionner sur un unique écran pliable comme le Galaxy Z Fold 2 qui peut également « diviser » son affichage en deux régions égales.

Il est intéressant de noter que Microsoft affirme également que ces fonctionnalités expérimentales sont également des applications d’avenir pour les appareils pliables à plus de deux écrans. Il existait des prototypes et des brevets pour de tels dispositifs par le passé et, bien qu’aucun n’ait été mis en production, il pourrait être rassurant pour les développeurs d’applications Web de pouvoir facilement cibler ces dispositifs également lorsque ce jour viendra.

Comment démarrer ?

À partir de Microsoft Edge 86, les développeurs web peuvent utiliser la Microsoft Edge DevTools pour émuler les appareils à double écran et pliables sur les plateformes de bureau Windows et Mac.

Vous pouvez également télécharger et installer la nouvelle preview de l’émulateur Surface Duo (version 2020.806.1 ou plus récente) pour tester et déboguer en utilisant le navigateur Edge intégré après avoir activé le flag des caractéristiques de la plateforme expérimentale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur cette page.