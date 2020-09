Quelques jours après avoir annoncé le 28 octobre comme date de lancement de ses futurs GPU Radeon RX 6000 series, AMD a commencé à teaser sa prochaine gamme de GPU sur les réseaux sociaux. Lundi, la société a présenté le premier rendu officiel de sa carte graphique « Big Navi », qui présente un design de référence à double fente refroidi par un triple ventilateur.

Selon TweakTown, le design, qui montre 2 DisplayPort, 1 port HDMI, et 1 port USB Type-C, est probablement celui de la Radeon RX 6700 XT ou de la RX 6900 XT.

Au-delà de cela, il y a très peu d’informations à son sujet, mais on peut légitimement penser qu’AMD continuera à publier des teasers occasionnels sur sa prochaine gamme de GPU Big Navi et de CPU Zen 3 en prévision de leur lancement le mois prochain. Nous pouvons donc nous attendre à beaucoup plus d’informations dans les prochains jours.

La semaine dernière, AMD a annoncé qu’elle dévoilerait sa nouvelle génération de processeurs Ryzen basés sur l’architecture Zen 3 (nom de code « Vermeer ») le 8 octobre, suivi par les cartes graphiques Radeon RX 6000 series basées sur l’architecture RDNA 2 le 28 octobre.

Alors que la première devrait s’attaquer à la gamme de processeurs « Tiger Lake » d’Intel, la seconde devrait maintenant concurrencer les cartes GeForce RTX 3000 series de NVIDIA.

Take a first look at the design of the new Radeon RX 6000 series. Our upcoming @AMD #RDNA2 graphics cards will feature a brand new cooler design, and you can study every angle yourself on our Fortnite Creative Island. 8651-9841-1639. pic.twitter.com/KGQAOXDivZ —Radeon RX (@Radeon) September 14, 2020

Dans les futures consoles ?

En attendant, un aspect intéressant des cartes « Big Navi » est qu’elles pourraient alimenter les prochaines consoles de jeu de Sony et de Microsoft. Selon une vidéo d’introduction publiée la semaine dernière par l’AMD, les cartes graphiques seront compatibles à la fois avec les PC et les consoles, ce qui semble confirmer les rumeurs persistantes selon lesquelles les séries Xbox X et PlayStation 5 seront toutes deux équipées de ces puces.

Il n’y a aucune confirmation de ce qui précède de la part des trois sociétés, mais espérons que nous obtiendrons plus d’informations à ce sujet le plus tôt possible.