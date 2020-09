Google Maps commence à afficher les feux de circulation sur Android

Google Maps a lancé un test d’affichage des feux de circulation en juillet. Selon Android Police, Google étend la portée du test à une plus grande échelle, au moins aux États-Unis. Selon le rapport, la fonction semble être activée par défaut par un changement côté serveur. Comme mentionné le mois dernier, les feux de circulation sont disponibles à la fois dans l’interface utilisateur de la carte et dans l’interface de navigation.

Le rapport mentionne que des feux de circulation apparaissent désormais pour les utilisateurs de Google Maps aux États-Unis. En France, cette fonctionnalité ne semble pas encore déployée, et il se peut qu’il faille encore un certain temps avant de voir la fonctionnalité arriver sur nos smartphones.

Il semble que Google n’ait pas procédé à une révision majeure de la mise en œuvre depuis son essai initial. L’icône du feu de signalisation est identique à celle que nous avons vue par le passé. Quoi qu’il en soit, les efforts de Google pour étendre la fonctionnalité sont une bonne nouvelle pour tous ceux qui utilisent Maps.

Le support de feux de circulation de Google Maps n’est qu’un petit marqueur statique au milieu d’une intersection indiquant qu’il y a un feu de circulation à cet endroit. Il faut zoomer très près pour voir les feux de circulation, mais si on zoom suffisamment loin, on les voit sur Android, iOS et le Web. Comme toujours, les caractéristiques de la carte vont dépendre de l’ensemble des données de Google, et pour l’instant, on les voit qu’aux États-Unis. Elles apparaissent lorsque l’on navigue sur la carte ou que l’on navigue.

Pour l’instant, il ne semble pas que Google ait une autre utilisation des feux de signalisation que celle de les afficher sur une carte.

Pas encore en France

Bien que nous ne disposions pas encore d’un calendrier précis, nous pourrions étendre le géant du logiciel à d’autres régions au cours des prochains mois pour tester les feux de signalisation. Pour l’instant, nous devrons attendre que Google élargisse la fonctionnalité, ce qui, connaissant Google, pourrait prendre beaucoup de temps.

Que pensez-vous de l’affichage des feux de circulation par Google dans Maps ?