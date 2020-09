Les tweets cités de Twitter sont désormais plus faciles à identifier

En mai dernier, Twitter a revu l’expérience des tweets cités avec un bouton de visualisation des retweets. Afin d’améliorer la visibilité des tweets cités, l’entreprise a commencé à tester un compteur de « citations » le mois dernier, et maintenant, Twitter est officiellement en train de déployer cette fonctionnalité pour tout le monde.

Grâce à cette petite refonte visuelle, vous verrez trois compteurs distincts sur chaque tweet — Retweets, Tweets cités et J’aime. Il est à noter que vous verrez toujours le nombre total de retweets avant de développer un tweet. Par exemple, si un tweet comporte un total de 23 retweets dont 3 sont des réponses citées, vous en verrez 23 dans l’en-tête principal du retweet, et 20 tweets, 3 tweets de citations dans la vue élargie du tweet.

Il a toujours été possible de rechercher des citations de tweets en entrant l’URL d’un tweet dans la boîte de recherche de Twitter, mais un bouton dédié rend le processus beaucoup plus pratique. C’est une fonctionnalité très pratique étant donné que de nombreuses personnes utilisent la fonction de citation de tweet au lieu de répondre à un tweet, et elle devrait permettre de suivre plus facilement ces conversations.

Et parfois, il est amusant de voir tout le monde plonger sur un tweet au même endroit.

Tweets about a Tweet add more to the conversation, so we’ve made them even easier to find.

Retweets with comments are now called Quote Tweets and they’ve joined the Tweet detail view. Tap into a Tweet, then tap “Quote Tweets” to see them all in one place. pic.twitter.com/kMqea6AC80

—Twitter Support (@TwitterSupport) August 31, 2020