Elon Musk présente le futuriste Neuralink et le robot qui l’implante

Comme promis, Elon Musk a tenu en fin de semaine dernière une conférence détaillant Neuralink, un dispositif implantable qui, selon Musk, résoudrait certains problèmes liés aux fonctions du cerveau et de la colonne vertébrale. En tant qu’implant — et contrairement à de nombreux prototypes de concepts analogues que nous avons vus au fil des ans —, Neuralink sera entièrement implanté dans le corps du receveur, le cachant ainsi du monde. Toutefois, avant qu’un tel dispositif puisse être mis sur le marché, il faudra des personnes talentueuses pour le réaliser.

Dans sa présentation, Musk a déclaré que la majorité des gens seront, à un moment donné de leur vie, confrontés à divers problèmes de cerveau ou de colonne vertébrale. Il a présenté de nombreux exemples de problèmes connexes que Neuralink pourrait éventuellement résoudre, notamment la paralysie, les accidents vasculaires cérébraux, la cécité, la perte d’audition, ainsi que des problèmes plus courants comme l’anxiété et la dépression.

Au cours de sa présentation, Musk a expliqué :

Un dispositif implantable peut en fait résoudre ces problèmes ; beaucoup de gens ne le réalisent pas vraiment. Tous vos sens, votre vue, votre ouïe, vos sensations, la douleur — ce sont tous des signaux électriques envoyés par les neurones à votre cerveau. Et si vous pouvez corriger ces signaux, vous pouvez tout corriger, de la perte auditive [aux autres problèmes énumérés ci-dessus et plus encore].

Dans leur forme actuelle, les dispositifs cérébraux implantés sont rudimentaires — ils comprennent des boîtes et des fils qui sortent de la tête de la personne, ce qui est non seulement inconfortable, mais aussi un risque d’infection. Musk envisage un Neuralink qui est à l’opposé des systèmes existants, en déclarant : « Nous voulons améliorer radicalement cela d’un ordre de grandeur ».

Une véritable prouesse

Neuralink travaille à simplifier le dispositif implantable. Dans sa forme originale, le dispositif avait un petit composant (le « link ») qui se trouvait derrière l’oreille du patient ; il a été réduit à un link de la taille d’une pièce de monnaie et se trouve à l’intérieur du crâne du patient, invisible pour de l’extérieur. La présentation comprenait une image du concept dans sa forme actuelle (ci-dessous).

« Franchement, pour simplifier, le link est à bien des égards comme un ajustement dans votre crâne avec de minuscules fils », a expliqué Musk, en teasant qu’il pourrait en avoir un implanté dans sa propre tête en ce moment même et que personne ne pourrait le dire.

L’équipe de Neuralink travaille actuellement sur la version 0.9 du prototype de Link, qui comporte 1 024 canaux par liaison avec un débit de données sans fil de plusieurs mégabits, une autonomie de batterie qui dure toute la journée, un design invisible et divers capteurs de pression et de température, souvent les mêmes que ceux des montres connectées qui peuvent être utilisées pour surveiller la santé de l’utilisateur, en plus de choses plus amusantes comme jouer de la musique.

La charge est inductive, c’est-à-dire qu’elle se fait à l’aide d’un chargeur magnétique analogue à ceux utilisés dans les montres connectées. Le concept prévoit une implantation à l’aide d’un robot spécial, ce qui permettrait de réaliser l’implantation sans anesthésie générale en moins d’une heure. Les patients pourraient, selon Musk, quitter l’hôpital le jour même où ils recevraient l’implant.

Un robot implanteur

Le robot implanteur effectue l’opération et pose les électrodes, ce qui rend l’opération très précise et en grande partie automatisée, selon Musk. La présentation comprenait un exemple de robot, qui a été conçu par Woke Studios, le partenaire de design industriel travaillant avec Neuralink.

Idéalement, le robot effectuera toute l’opération, y compris la découpe de la peau, le retrait du morceau de crâne, l’insertion des électrodes, puis le collage de l’incision fermée. Le robot a été utilisé dans le cadre du processus de développement ; la présentation comprenait une image médicale légèrement gore des électrodes insérées dans le cerveau, en notant qu’une insertion soigneuse signifie que le cerveau ne saigne même pas. « Vous n’aurez pas de dommages neuronaux perceptibles en insérant le Link », a déclaré Musk.

À la recherche de talents

À l’heure actuelle, Neuralink est à la recherche de talents qui contribueront de manière importante à la réalisation du Link. L’entreprise a actuellement une liste d’emplois sur son site Web, qui contient également un lien vers une vidéo de la présentation en cours de Musk ; elle devrait être disponible pour être visionnée dans son intégralité prochainement.