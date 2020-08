Une OnePlus Watch prévue en même temps que le OnePlus 8T ?

OnePlus s’est peut-être contenté dans un premier temps de fabriquer des flagships. Mais le géant chinois s’est maintenant diversifié dans les Smart TV et les smartphones de milieu de gamme avec le lancement de son OnePlus Nord, et avec des appareils d’entrée de gamme qui devraient faire leurs débuts le mois prochain. OnePlus devrait ajouter un nouveau produit à son portefeuille de produits, et des rumeurs à ce sujet circulent depuis quelques années déjà.

La très attendue OnePlus Watch est actuellement en préparation et elle pourrait être lancée plus tard dans l’année, en même temps que la gamme OnePlus 8T. La OnePlus Watch, qui pourrait porter le numéro de modèle W201GB, a récemment fait son apparition sur le site de certification IMDA (Infocomm Media Development Authority) en Indonésie.

Elle a été repérée pour la première fois par 91 Mobiles. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, la OnePlus Watch est décrite comme une « montre wearable » et un « appareil à courte portée » dans la liste. La liste de certification coïncide avec un rapport de TechRadar, qui confirme les ambitions de la société en matière de smartwatch.

Un ancien employé de OnePlus est cité, mentionnant que OnePlus « s’est activement intéressée à une montre connectée au cours de l’année dernière ».

La liste ne révèle que le surnom « OnePlus Watch » et rien sur le matériel ou le logiciel. Elle sera alimentée par le processeur Snapdragon Wear, peut-être le Snapdragon Wear 4100 récemment lancé. Le côté logiciel sera pris en charge par Wear OS, mais il sera intéressant de voir si OnePlus offrira une surcouche (comme ColorOS à bord de la OPPO Watch) ou non.

C’est le bon moment

C’est une stratégie qui a beaucoup de sens. Le géant chinois était sur le point de sortir sa première smartwatch en 2015. OnePlus avait achevé sa conception et son prototypage, mais avait décidé de la mettre au rebut pour se concentrer sur son activité principale, la téléphonie mobile. Elle voulait rester concentrée pour survivre sur le marché des flagships, en particulier en Chine.

Il n’existe actuellement aucune information officielle sur les projets de OnePlus en matière de smartwatches, mais sa société sœur a récemment lancé sa première smartwatch, la OPPO Watch. Il sera donc intéressant de voir si OnePlus va concurrencer cette dernière ou s’attaquer à l’Apple Watch au nom d’Android.