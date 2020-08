Le Sony Xperia 5 II a fait l’objet d’une fuite avant son lancement

Sony ne participera peut-être pas à l’IFA 2020 la semaine prochaine, mais la société a annoncé qu’elle dévoilerait son prochain vaisseau amiral le 17 septembre. Le Sony Xperia 5 II sera dévoilé le mois prochain en tant que version compacte du Xperia 1 II haut de gamme.

Bien qu’il reste encore trois semaines avant que l’appareil ne devienne officiel, les gens de Android Headlines ont publié la fiche technique du Xperia 5 II dans toute sa splendeur. Evan Blass, un informateur fiable et bien connu, a également partagé les rendus officiels de l’appareil, que vous voyez ci-joint.

Le Xperia 5 II est exactement le même que son aîné, le Xperia 1 II. L’appareil serait doté d’un panneau OLED de 6,1 pouces d’une résolution full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il va également se vanter d’un format d’image 21:9 (cinématique) et une certification HDR.

Si cette fuite est avérée, alors le Xperia 5 II sera le premier smartphone de Sony à inclure un affichage à un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Bien qu’il s’agisse d’un smartphone compact, la hauteur de 158 mm de l’appareil n’est pas vraiment courte par rapport à celle de son aîné de 165 mm. Le Xperia 5 II sera alimenté par le processeur haut de gamme Snapdragon 865, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, pour lui donner ce statut de vaisseau amiral. Sony inclura également un emplacement pour une carte micro SD afin de permettre aux utilisateurs d’augmenter leur capacité de stockage.

La question du prix

Le smartphone sera équipé d’une plus grande batterie de 4 000 mAh et d’un support de charge USB-PD par le port USB-C situé sur la tranche inférieure. Il y a également une prise casque de 3,5 mm à bord. Le rapport suggère également que la matrice à triple capteur photo à l’arrière comprendra un capteur principal de 12 mégapixels (f/1,7), un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique 3x et un objectif ultra-large de 12 mégapixels (f/2,2) avec un angle de vision de 124 degrés. Cette configuration de caméra est très analogue à celle du Xperia 1 II et il ne manque qu’un capteur ToF. Il porte également la marque ZeissT* à l’arrière.

Alors oui, le Sony Xperia 5 II est en passe de devenir un vaisseau amiral haut de gamme et riche en fonctionnalités, mais son prix sera le prix sera à la hauteur de nos espérances.