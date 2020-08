Voici l’histoire d’une alliance improbable. La gamme de wearables d’Apple a débuté en 2001 avec la sortie de la première génération d’iPod. Au cours des années suivantes, Apple a produit plusieurs versions de l’iPod pour permettre aux consommateurs de profiter de leur musique préférée sans les encombrants baladeurs de l’époque. Cependant, selon une récente anecdote partagée par un ancien ingénieur spécialiste de l’iPod, le géant technologique Cupertino a fabriqué une version super-secrète de l’iPod pour le ministère américain de l’Énergie (DOE).

David Shayer, un ingénieur en logiciel déployé par Apple pour le projet iPod en 2001, a récemment partagé cet « iPod top-secret » depuis un article de blog. Selon l’ingénieur en logiciel, seules quatre personnes dans l’entreprise, dont lui, étaient au courant de ce projet secret.

L’histoire a donc commencé en 2005, après la sortie de la cinquième itération de l’iPod. Shayer était apparemment assis dans son bureau en train d’écrire du code lorsque le directeur de iPod Software, est « entré brusquement » dans la pièce sans frapper et a fermé la porte. « Il est allé droit au but. J’ai une mission spéciale pour vous. Votre supérieur n’est pas au courant. Vous allez aider deux ingénieurs du ministère américain de l’Énergie à construire un iPod spécial. Ne faites de rapport qu’à moi ”, a écrit Shayer.

Or, Shayer n’était pas non plus au courant de cette “mission spéciale”. Il savait juste que le ministère de l’Énergie avait besoin d’un iPod sur mesure avec du matériel supplémentaire. Ils avaient besoin d’un appareil pour enregistrer une sorte de données à partir de ce matériel et stocker les données sur le disque de l’iPod. Cependant, le problème était qu’ils voulaient faire tout cela secrètement et voulaient que l’appareil sur mesure fonctionne comme un iPod traditionnel.

Après quelques mois de travail, les deux ingénieurs du ministère américain de l’Énergie ont réussi à construire l’appareil qu’ils souhaitaient et ont mené le projet à terme. Et après avoir rendu à Shayer tout le code source d’Apple et les badges d’entrée, ils sont partis et Shayer ne les a plus jamais revus.

Aujourd’hui encore, personne ne sait à quoi servait cet iPod personnalisé. Cependant, d’après Shayer, “Paul et Matthew construisaient quelque chose comme un compteur Geiger. Quelque chose que les agents du DOE pouvaient utiliser sans le cacher furtivement. Quelque chose qui a l’air inoffensif, qui joue de la musique et qui fonctionne exactement comme un iPod traditionnel. Vous pouviez vous promener dans une ville, en écoutant tranquillement votre musique, tout en enregistrant des preuves d’activité radio – par exemple, la recherche d’uranium de contrebande ou volé, ou la preuve d’un programme de développement de bombes — sans que la presse ou le public n’aient vent de ce qui se passe”.

Tout cela peut sembler exagéré et sortir d’un film. Cependant, l’histoire a été clarifiée plus tard par l’ancien responsable de la division iPod d’Apple, Tony Fadell :

Absolutely spot on David Shayer…

This project was real w/o a doubt.

There was whole surreal drama & interesting story about how this project was kicked off & then kept secret.

The Case of the Top Secret iPodhttps://t.co/jgZqcvKIsV

—Tony Fadell (@tfadell) August 18, 2020