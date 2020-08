Samsung envisage de ramener la prise casque pendant au moins un an

Apple a abandonné la prise casque avec l’iPhone 7, et depuis lors, de plus en plus d’entreprises, petites et grandes, ont rejoint cette tendance que personne n’aimait, mais avec laquelle tout le monde a fini par apprendre à vivre.

En tant que premier fabricant mondial de smartphones, Samsung a rapidement remarqué les avantages de ne pas avoir de prise casque (comme l’espace supplémentaire à l’intérieur), et a donc pris une décision analogue pour ses appareils haut de gamme.

C’est pourquoi les gammes Galaxy S et Galaxy Note sont toutes deux dépourvues de prise casque. Mais ne vous inquiétez pas, Samsung a bien fait les choses. En effet, la société a déjà lancé des écouteurs sans fil, car il est toujours bon de dépenser plus que ce que l’on possède déjà.

Cependant, la firme sud-coréenne, a eu des doutes quant à cette décision, semble-t-elle, et elle cherche maintenant à la corriger. Du moins sur ses smartphones phares. C’est ce qu’affirme Mauri QHD, qui déclare sur Twitter que Samsung envisage actuellement une approche très risquée qui consiste à ce que la société ramène la prise casque pendant au moins un an.

En d’autres termes, l’entreprise veut que ses modèles Galaxy S et Note soient à nouveau équipés d’une prise casque pendant un an et voir ensuite ce qui se passera.

Headphone Jack 👀

Samsung -considering- bringing it back, as a risky experiment “to see what happens”

for at least 1 year

ETA: 2021+

some points debated:

S = the media will go wild, free publicity

Note = ↑↑ + good lineup for experiments, but less revenue

im hearing

— Mauri QHD (@MauriQHD) August 5, 2020