Les rendus de Huawei Mate 40 Pro s’affichent sur la toile

Alors que Apple et Google sont désormais les représentants du design du bloc de caméras carré à l’arrière de leurs smartphones, qui a été poussé à l’extrême par Samsung, vous pouvez remercier ou maudire Huawei d’avoir vraiment lancé cette tendance.

En fait, Huawei a peut-être été à l’origine de nombreuses tendances en matière de design et de technologie dans le domaine de la photographie mobiles, allant des blocs oblongs aux blocs carrés en passant par les cercles. Maintenant, il semble que Huawei soit celui qui suit les tendances au lieu de les mener, comme on peut le voir dans le design du Mate 40 Pro, du moins sur la base de ces rendus — si ces derniers sont authentiques. .

On a presque l’impression que ce serait un euphémisme de qualifier « d’énorme » cette bosse circulaire de caméras. C’est de loin le plus grand bloc que nous ayons vu, peut-être pour permettre la formation d’une grille de grands capteurs comprenant un objectif zoom de type périscope. Un carré aurait été plus efficace en termes d’espace, mais il semble que Huawei ne souhaite pas non plus revenir à la conception du Mate 20 Pro datant de 2018.

Ironiquement, il est plus conservateur en ce qui concerne l’espace que la caméra prend à l’avant. En s’éloignant de l’encoche du Mate 30 Pro et en se rapprochant du P40 Pro lancé plus tôt cette année, les rendus de Pricebaba montrent une découpe de deux caméras dans le coin en haut à gauche, bien qu’elle semble plus petite que celle du précédent vaisseau amiral de la firme chinoise.

Les côtés de l’écran se courbent à nouveau dans un angle assez abrupt.

Pénurie de puces Kirin et pas de Google Play Store ?

Huawei a également abandonné son design sans bouton, unique, mais impopulaire, de l’année dernière, pour opter pour des boutons physiques, tous incrustés sur un seul côté du smartphone. Bien sûr, ill n’y a pas de prise casque, mais Huawei incrusté à la place un blaster IR.

On ne sait pas grand-chose d’autre sur le Huawei Mate 40 Pro, mais on peut s’attendre à ce que les spécifications soient les mêmes. Et ce, bien sûr, si la société parvient à s’approvisionner suffisamment en puces Kirin malgré les restrictions commerciales américaines. Et, bien sûr, il n’y aura pas un accès au Google Play Store, ce qui éloignera de nombreux consommateurs.