Microsoft Teams peut prendre en charge jusqu’à 20 000 participants

De nos jours, Zoom est peut-être le nom le plus connu pour la vidéoconférence pour des raisons de commodité (et d’engouement), mais ses rivaux le dépassent lentement mais sûrement en matière de fonctionnalités.

Microsoft, en particulier, est en train de développer Teams pour offrir bien plus aux utilisateurs, et se transformer en quelque chose qui attirera davantage de clients professionnels qui paient beaucoup d’argent. Pour ce cycle, elle ajoute la possibilité d’avoir jusqu’à 20 000 participants à une réunion ainsi que le choix d’un fond de marque, en payant, bien sûr.

Personne n’a probablement une équipe de 20 000 membres, mais vous pourriez avoir une entreprise ou un projet qui pourrait atteindre ce nombre dans le monde entier. Votre entreprise peut également accueillir un événement ou un atelier en direct qui sera ouvert à autant de téléspectateurs, auquel cas vous pourriez également vouloir avoir le fond de votre entreprise derrière vous, même lorsque vous diffusez l’événement depuis votre salon.

Ces deux options sont disponibles dans le nouveau module complémentaire « Advanced Communications » de Microsoft Teams, qui offre également quelques autres fonctionnalités intéressantes pour les entreprises. Des éléments tels que la politique d’enregistrement de la conformité et les flux de travail relatifs à l’engagement des clients ne sont peut-être pas très utiles pour les petites équipes ou les réunions ad hoc, mais les entreprises clientes de Microsoft envisageront probablement d’ajouter le nouveau plan à leur abonnement payant à Microsoft 365.

Tout le monde ne dispose pas de Microsoft Teams, de Zoom, ni même d’un ordinateur prêt pour la vidéoconférence.

Teams sur les… téléphones

Certains partenaires et clients préfèrent utiliser un numéro de téléphone traditionnel pour communiquer, ce qui rend Microsoft Teams presque inutile. C’est jusqu’à ce que cette nouvelle fonctionnalité Teams Calling soit mise en place, offrant aux utilisateurs un système téléphonique basé sur le cloud qui leur permet de passer et de recevoir des appels sur n’importe quel appareil et même de passer d’un appel à l’autre, de discuter et de se réunir, si les circonstances le justifient.

Selon Microsoft, nous sommes passés d’une phase de télétravail uniquement à des modalités de travail hybrides où les gens passent de la maison au bureau pour faire leur travail. Pour aider ce nouveau type de lieu de travail, Microsoft s’associe non seulement à des fabricants de smart display comme Lenovo, mais aussi à des fabricants de téléphones de bureau comme AudioCodes et Yealink pour ajouter une saveur « Microsoft Teams » à ce vénérable outil de communication.