Apple met à jour l’iMac avec de nouveaux processeurs Intel et une meilleure webcam

Apple a mis à jour son iMac, en donnant à l’ordinateur de bureau tout-en-un un coup de pouce au processeur et d’autres améliorations, sans toutefois changer le style familier de l’ordinateur de bureau à la pomme croquée. Cette mise à jour — une rumeur de longue date — précède le passage à la génération de puces Apple Silicon, qui a été officiellement confirmé lors de la WWDC 2020 au début de l’année.

Ce processus — qui devrait durer environ deux ans, a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook — verra le passage des processeurs Intel aux puces ARM personnalisées. Cela signifiera une intégration beaucoup plus étroite entre macOS et le matériel sur lequel il fonctionne, faisant écho aux avantages déjà constatés sur l’iPhone et l’iPad. En même temps, cela permettra aux développeurs d’iOS et d’iPadOS de porter plus facilement leurs applications pour qu’elles fonctionnent sur des appareils macOS.

Apple a confirmé qu’il y aurait toujours de nouvelles machines basées sur une architecture Intel sur la feuille de route, et le rafraîchissement de l’iMac de 27 pouces mi-2020 en est un bon exemple. Dans sa conception extérieure, l’iMac 2020 a le même aspect que son prédécesseur. Bien qu’il y ait eu des rumeurs d’un important remaniement esthétique qui suivrait le style du Apple Pro Display XDR, il semble que — si cela se produit — il faudra attendre une future réinvention de l’iMac.

Au lieu de cela, nous obtenons une série de mises à jour sous le capot. Il y a de nouveaux processeurs Intel 6 et 8 cœurs de 10e génération sur la liste des options, et pour la première fois un processeur Intel 10 cœurs. Il prend en charge des vitesses Turbo Boost allant jusqu’à 5,0 GHz, selon Apple.

Du lourd sous le capot

La capacité de mémoire a également été doublée, avec une prise en charge de 128 Go de RAM pour les charges de travail importantes. Selon Apple, par rapport à son iMac 27 pouces à 8 cœurs, ce nouveau modèle peut faire tourner jusqu’à 65 % de plug-ins en plus dans Logic Pro X, ou transcoder des vidéos 8K ProRes jusqu’à 40 % plus vite dans Final Cut Pro X.

Côté graphique, de nouvelles options AMD sont disponibles. Il existe désormais des GPU Radeon Pro Series 5000, utilisant la nouvelle architecture RDNA d’AMD. Jusqu’à 16 Go de mémoire graphique dédiée sont disponibles, une autre première pour l’iMac, doublant ainsi le maximum précédemment disponible. Par rapport à l’ancien iMac de 27 pouces avec l’option GPU Radeon Pro Vega 48, cela signifie un rendu jusqu’à 55 % plus rapide dans Maxon Cinema 4 D ProRender à partir de cet iMac 2020, suggère Apple. Le rendu de la timeline dans Final Cut Pro X pourrait être jusqu’à 30 % plus rapide.

Les anciens Fusion Drive — qui combinaient le disque dur et la mémoire flash pour l’accélération — ont disparu. Il existe désormais une option SSD de 8 To, qui quadruple l’ancienne capacité maximale des SSD. Apple prévoit des vitesses allant jusqu’à 3,4 Go/s pour ses nouveaux disques. La puce de sécurité Apple T2 est également standard, pour le chiffrement et d’autres besoins de sécurité.

L’écran Retina 5K a la même résolution, mais sa luminosité est de 500 nits et la prise en charge des couleurs P3 est désormais assurée par True Tone sur l’iMac de 27 pouces. Celui-ci ajuste automatiquement la balance des blancs et la température des couleurs en fonction des conditions d’éclairage ambiantes de la pièce. Une option de verre à nano-texture — empruntée au Pro Display XDR — a également été ajoutée à la fiche technique. Cette option utilise la gravure du verre pour réduire les reflets et l’éblouissement.

Au-dessus de l’écran se trouve une caméra HD FaceTime améliorée, qui fonctionne désormais avec une résolution de 1080p au lieu de 720p. Elle sera probablement la bienvenue à l’ère du télétravail et des appels vidéo. La puce de sécurité T2 est également dotée d’un processeur de signal d’image qui peut être utilisé pour régler l’exposition, détecter les visages et définir les tonalités de la webcam en temps réel. Il y a aussi un nouveau réseau de microphones pour améliorer l’audio, et la puce T2 est également dotée d’un égaliseur variable.

Des nouveautés pour l’iPad Pro et l’iMac de 21,5 pouces

Pour l’iMac de 21,5 pouces, le stockage SSD est également standard. Un disque Fusion sera une option pour ceux qui souhaitent une capacité de stockage maximale. Enfin, l’iMac Pro sera équipé en série d’un processeur Intel Xeon à 10 cœurs. Des processeurs Xeon à 18 cœurs seront disponibles en option, ainsi que jusqu’à 256 Go de mémoire EEC quadricanal. L’écran Retina 5K de 27 pouces est standard.

L’iMac 27 pouces mi-2020 est disponible à partir de 2 099 euros. L’iMac 21,5 pouces sera quant à lui disponible à partir de 1 299 euros. Enfin, l’iMac Pro sera commercialisé à partir de la semaine prochaine à partir de 5 499 euros. Ces trois appareils peuvent être commandés dès aujourd’hui.