Le Pixel 5a s’affiche dans la version AOSP avant le lancement du Pixel 4a

Après des mois d’attente et une avalanche de fuites, Google a finalement annoncé la date de lancement du Pixel 4a en ce lundi 3 août. Alors que nous attendons toujours que Google lance le très attendu Pixel 4a, une référence à son successeur a déjà été repérée dans le Android Open Source Project (AOSP).

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, la dernière modification du code source du projet AOSP ne concerne pas seulement le futur flagship Pixel et la variante 5G du Pixel 4a, mais aussi le Pixel 5a.

D’abord repéré par les gens de 9to5Google, vous pouvez voir que le Pixel 4a arrivera avec Android 10 et il ne semble pas y avoir de Pixel 4a XL plus grand. Le Pixel 5, le Pixel 4a 5G et le smartphone de milieu de gamme de l’année prochaine, le Pixel 5a, fonctionneront avec Android 11 directement préinstallé. Le fait que le Pixel 5a soit mentionné avant même que le Pixel 4a n’apparaisse indique à quel point ce dernier smartphone arrive en retard. Cela fait 15 mois que le populaire Pixel 3a a fait ses débuts lors de l’événement I/O 2019.

Cela signifie que Google a déjà commencé à travailler sur son futur smartphone de milieu de gamme, le Pixel 5a, mais rien n’est encore connu à ce sujet. L’entreprise aurait pu simplement annoncer qu’il arrivera avec Android 11 en natif, car nous savons que Google annonce habituellement son offre de milieu de gamme à la Google I/O chaque année. Le lancement du Pixel 4a a été retardé en raison de l’annulation de la Google I/O de cette année à cause de la pandémie liée au COVID-19.

Il ne faut pas s’étonner que Google ait déjà commencé à préparer son avenir pour l’année prochaine. Les entreprises ont généralement des feuilles de route de produits planifiées des années à l’avance, et avec le succès de la gamme Pixel du milieu de gamme, un Pixel 5a plus abordable était inévitable.

On attend déjà le Pixel 4a

Il n’y a actuellement aucune information sur l’aspect du Pixel 5a ou sur le matériel qu’il apportera. La prise en charge de la 5G sera-t-elle courante dans la gamme Pixel en 2021 ? Nous devrons attendre l’année prochaine pour le savoir.

Une dernière chose qui est mentionnée dans le commentaire est que Google se prépare à abandonner le support du Pixel 2. Le Pixel 2 et le Pixel 2 XL ont été annoncés en 2017 avec Android 8.0 Oreo. Les deux appareils recevront des mises à jour officielles d’Android 11, mais Android 11 sera la dernière mise à jour de l’OS pour les deux appareils. Google promet 3 ans de mise à jour de l’OS et des patchs de sécurité pour chaque appareil Pixel, donc cette nouvelle n’est pas surprenante. Il faut espérer que les futurs smartphones Pixel bénéficieront de périodes de support plus longues, car Google poursuit ses travaux sur la modularisation d’Android.