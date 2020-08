Microsoft va abandonner Cortana sur Android et iOS au début de l’année 2021

Microsoft repense sa stratégie pour Cortana, son assistant vocal numérique, et a maintenant décidé de mettre fin à la prise en charge de ses applications mobiles, des compétences de tiers et des accessoires. Oui, le Cortana que nous connaissons actuellement est en train de disparaître et va se concentrer sur la productivité personnelle. La société n’a pas réussi à faire de Cortana l’assistant vocal le plus interactif et le plus viable pour son énorme base d’un milliard d’utilisateurs.

La société s’est engagée dans cette voie depuis le début de l’année. Microsoft a d’abord annoncé que Cortana serait retiré de son lanceur Android en février. Cependant, les applications mobiles de Cortana ont d’abord été révélées comme ayant été abandonnées au début de l’année dernière. Elle était toujours accessible aux utilisateurs afin qu’ils puissent configurer les Surface Headphones.

Microsoft a maintenant confirmé qu’elle mettait fin au support de Cortana non seulement pour les utilisateurs de mobiles, mais aussi pour ceux de son matériel. Pour commencer, la société mettra fin au support de toutes les « compétences de Cortana pour les tiers » le 7 septembre. Cela signifie que vous ne pourrez plus demander à Cortana de jouer de la musique depuis Spotify, de contrôler votre maison connectée et d’effectuer d’autres tâches pour lesquelles vous auriez besoin d’un assistant vocal.

Application Cortana sur Android & iOS

Ensuite, nous avons les applications mobiles de Cortana qui seront stoppées au début de 2021. Dans une page de support officielle, Microsoft explique la fermeture en mentionnant : « Nous allons arrêter de supporter l’application Cortana pour mobile (iOS et Android), parce que vous pouvez maintenant gérer votre calendrier et votre courrier électronique, participer à des réunions et faire bien plus encore grâce à nos nouvelles expériences axées sur la productivité ».

Les nouvelles expériences axées sur la productivité comprennent l’intégration de Cortana dans Outlook, Microsoft Teams, et enfin, l’application Cortana pour Windows 10. Oui, la société a maintenant séparé son assistant vocal du système d’exploitation et peut diffuser les nouvelles mises à jour depuis le Microsoft Store. Vous n’avez plus besoin d’attendre les mises à jour semestrielles de Windows 10 pour essayer les nouvelles fonctionnalités en action.

Invoke & Surface Headphones

Si vous ne le saviez pas déjà, Microsoft a également lancé une enceinte connectée en partenariat avec le géant de l’audio Harmon Kardon en 2017. La Harmon Kardon Invoke disposait de Cortana, mais cela change en janvier 2021. Microsoft a maintenant révélé qu’elle mettait fin au support de l’intégration de Cortana dans les enceintes Invoke en janvier prochain. Elle a décidé de transformer l’enceinte Invoke des utilisateurs, qui est passée d’une enceinte connectée compatible avec Cortana à une enceinte Bluetooth standard.

Le plus surprenant est que les Surface Headphones de première génération devraient perdre l’intégration existante de Cortana en 2020. Vous pourrez toujours accéder à Cortana avec les Surface Headphones et les Surface Earbuds, avec son intégration de Outlook Mobile.

Comme Microsoft sait que ce n’est pas l’expérience pour laquelle vous avez signé, elle enverra des cartes-cadeaux de 50 dollars aux possesseurs d’une enceinte Invoke et une carte-cadeau de 25 dollars aux utilisateurs d’un Surface Headphones.

La fin d’une ère pour Microsoft

S’il n’est pas vraiment surprenant de voir Microsoft faire évoluer Cortana vers un rôle plus ciblé parmi ses produits, toutes ces annonces nous montrent que Microsoft a au moins essayé de faire de Cortana une chose. Cortana n’est pas exactement mort, mais il est certain qu’il ne sera plus le même après ces changements au début de l’année prochaine.

Cela semble être la fin de l’ambitieux assistant vocal de Microsoft sur le mobile et le matériel. Il sera intéressant de voir le pivotement de Cortana vers des fonctionnalités davantage axées sur la productivité au sein de ses applications et de Windows 10.