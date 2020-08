GoPro lance sa collection d’équipements Lifestyle pour aller avec votre caméra d’action

GoPro, fabricant d’appareils photo basé à San Mateo, est surtout connu pour ses compactes caméras d’action étonnamment stabilisées. Au fil des ans, la société a lancé plusieurs versions de ses caméras d’action « Hero » de haute technologie. Aujourd’hui, GoPro s’aventure dans le secteur du commerce en lançant une nouvelle gamme d’équipements Lifestyle sous sa marque.

« GoPro s’est efforcée d’aider les gens à mener un style de vie actif depuis le premier jour, et notre expansion dans des catégories comme les sacs, les vêtements et les accessoires ultra-fonctionnels reste fidèle à cela », a déclaré Nicholas Woodman, fondateur et PDG de GoPro, dans un communiqué. « Nous sommes ravis d’apporter le design et la polyvalence de GoPro à une large gamme de produits Lifestyle et de les proposer à des prix très attractifs ».

Ainsi, la nouvelle gamme de produits du fabricant de caméras, « Lifestyle Gear », comprend divers accessoires portant le logo « GoPro » bien en vue. La nouvelle gamme comprend 9 produits, dont de robustes sacs à dos, des sacs de sport, de rigides et souples sacs de caméras, une bouteille d’eau « GoPro » et un bouchon « GoPro ».

Selon certaines informations, l’entreprise a décidé d’élargir sa gamme de produits, car elle lutte pour rester sur le marché en raison des prix élevés de ses caméras depuis quelques années. Et comme le marché des équipements de plein air apporte des marges bénéficiaires suffisantes la plupart du temps, la société vise à augmenter sa valeur dans un avenir proche.

Pour en venir aux prix des produits « Lifestyle Gear », vous allez retrouver des sacs à dos et étuis à partir de 19,99 €, des vêtements à partir de 24,99 € et d’autres produits (comme des lunettes de soleil flottantes et des bouteilles d’eau) à partir de 29,99 €.

À partir de 20 euros

Étant donné la bonne volonté et de la réputation de la marque, ces produits ont le potentiel de devenir populaires parmi les amateurs de produits GoPro qui aiment aller dehors pour de folles aventures. De plus, la société a également la possibilité d’étendre la gamme en ajoutant d’autres produits analogues à l’avenir.

Donc, si vous êtes un fan de GoPro et que vous voulez mettre la main sur les nouveaux produits, vous pouvez les voir sur le site officiel de GoPro. Ainsi, après s’être fait un nom avec les caméras d’action, l’entreprise californienne espère maintenant générer des revenus supplémentaires grâce à la vente d’équipements de marque destinés aux activités de plein air.