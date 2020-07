Les dirigeants de Microsoft montrent le Surface Duo, son lancement est proche

Les rumeurs concernant son retard ont peut-être été légèrement exagérées. Ou peut-être que Microsoft essaie simplement de médiatiser son futur smartphone pliable en vue du grand événement de Samsung dans deux semaines ?

Quoi qu’il en soit, ce n’est certainement pas une coïncidence si trois des meilleurs dirigeants de Microsoft ont teasé le Surface Duo en l’espace de quelques jours, alors que l’appareil aurait été certifié par certains organismes de certification. En tout cas, cela semble indiquer que le premier appareil pliable à double écran de Microsoft est proche de voir le jour, prêt à prouver qu’il pourrait être une meilleure solution que le Galaxy Z Fold 2 de Samsung.

La semaine dernière, Liat Ben-zur, vice-présidente de la division Modern Life and Devices de la société, a donné le coup d’envoi de la série en montrant un seul Surface Duo exécutant deux applications de mathématiques différentes pour ses deux enfants. Le positionnement de l’appareil était clairement destiné à être montré, car ce n’est pas la façon la plus efficace pour deux personnes d’utiliser l’appareil. Mais, cela montre les possibilités, en particulier en mode tente. Par ailleurs, la taille réduite de l’écran pourrait être un problème par rapport au Surface Neo, qui est indéfiniment retardé.

2 kids. 2 different math apps being played simultaneously. 1 ⁦foldable device⁩. 2 happy moms. pic.twitter.com/GGo5bxmqDu —liat benzur (@LiatBenZur) July 18, 2020

Puis est venu le vice-président de l’équipe des expériences de gestion commerciale chez Microsoft, Brad Anderson, qui a également teasé le même appareil il y a deux mois. Pas de plan de l’écran cette fois-ci, juste un bref camouflage du podcast The Shiproom de Microsoft pour avoir un aperçu des coulisses.

Enfin, Joe Belfiore a fait une autre référence au Surface Duo qu’il tenait à la main lorsque sa famille est allée passer une journée à Disneyworld. Aucun commentaire sur le timing de ce voyage, mais au moins le Surface Duo est pleinement utilisé.

Kids … check! Water bottle and umbrella.. check! Masks and hand sanitizer.. check! Ready for an awesome (and safe) day at Disneyworld! (Oh.. and one other thing too… #Surface) pic.twitter.com/JdIsfV2nQ0 —Joe Belfiore (@joebelfiore) July 24, 2020

Déjà certifié

Microsoft essaie clairement de créer de l’enthousiasme pour un appareil qui, du moins sur la base des spécifications de base, ne devrait pas être excitant du tout. Son succès dépendra vraiment de l’expérience du double écran à laquelle, du moins pour l’instant, Microsoft semble très attachée. Le Surface Duo serait propulsé par le processeur Snapdragon 855, une puce lancée l’année dernière. Il serait également livré avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. On ne sait pas grand-chose de plus sur le smartphone. Cependant, espérons que Microsoft mettra à jour une partie de son matériel avant de le lancer commercialement.

Après un probable repérage par la FCC et le site de la certification Bluetooth la semaine dernière, l’appareil a également été repéré dans une certification canadienne, ce qui laisse espérer qu’il ne s’agira pas d’une affaire exclusivement américaine.