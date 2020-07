Dropbox lance une application de numérisation de documents sur iOS

Dropbox a annoncé la disponibilité de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services : Dropbox Passwords, Transfer, Vault, recherche d’images et d’un mode sombre, ainsi qu’un nouveau scanner de documents mobile sur iOS.

Alors que l’application officielle Dropbox permet de scanner des documents depuis un certain temps déjà, la société a décidé de lancer une application autonome de scanner de documents. Cette application vous permet de numériser vos documents physiques tels que reçus, pièces d’identité, accords juridiques, photos et notes au format PDF. De plus, vous pouvez télécharger tous vos documents sur Dropbox avec un compte Dropbox Basic, Plus ou Professional pour y accéder sur tous vos appareils.

Dropbox Scan est actuellement disponible sur iOS. Si vous cherchez une alternative à Camscanner sur iOS, vous devriez certainement consulter Dropbox Scan. La société n’a pas révélé quand l’application sera disponible sur Android.

En outre, Dropbox se prépare à étendre son gestionnaire de mots de passe — Dropbox Passwords. Le mois dernier, les applications dédiées à ce service ont été repérées sur Android et iOS. Aujourd’hui, la société indique que Dropbox Passwords sera disponible pour tous les utilisateurs de Dropbox Plus et de Dropbox Professional le mois prochain. Dropbox Passwords utilise un chiffrement à connaissance zéro pour traiter vos mots de passe en toute sécurité.

L’entreprise ajoute également un coffre-fort (Vault) qui aide les utilisateurs à protéger les fichiers sensibles à l’aide d’un code PIN. Il est également possible d’autoriser l’accès aux amis et à la famille. Vault sera disponible le mois prochain pour les utilisateurs de Dropbox Plus.

Le plein de nouveautés

Bien que Dropbox Transfer soit déjà disponible sur le Web et dans l’application Dropbox pour iOS pour les utilisateurs professionnels, la société a annoncé aujourd’hui que cette fonctionnalité sera intégrée dans l’application mobile Dropbox pour tous les utilisateurs dans le courant de l’année. Dropbox Transfer permet aux utilisateurs gratuits de partager des fichiers jusqu’à 100 Mo et aux forfaits payants d’obtenir une capacité de 100 Go par transfert.

La société ajoute une fonction de recherche d’images afin que vous puissiez facilement trouver vos images et GIF. Vous pouvez simplement taper des mots clés pertinents pour trouver vos images. La recherche d’images est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de Dropbox Professional et Business sur iOS et Android.

Dropbox a également annoncé que le mode sombre est actuellement déployé pour tous les utilisateurs d’iOS. Vous devrez peut-être mettre à jour l’application Dropbox sur votre iPhone pour l’obtenir. La société promet de pousser le mode sombre aux possesseurs d’un smartphone Android dans les deux prochains mois.