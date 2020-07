Qualcomm annonce Quick Charge 5, de 0 à 50 % en seulement 5 minutes

Au fil des ans, la technologie de charge rapide est devenue une aubaine pour les utilisateurs de smartphones. Nous avons apprécié par le passé la prise en charge de la charge rapide de 18 W sur nos smartphones, mais nous avons maintenant envie de vitesses de charge encore plus rapides. Realme et OPPO proposent déjà une charge SuperVOOC de 65 W et travaillent à l’introduction de vitesses de charge de 125 W dans les futurs appareils. Même Xiaomi et Vivo ont montré leurs solutions de recharge de 100 W au cours des derniers mois.

Cela a conduit à la création d’un grand nombre de technologies de charge propriétaires, mais le célèbre fabricant américain de puces Qualcomm a enfin une solution : Quick Charge 5. En effet, Qualcomm vient d’annoncer Quick Charge 5, la nouvelle solution de charge de l’entreprise capable de performances insensées. Selon les estimations de Qualcomm, ce nouveau système peut charger une batterie de 4 500 mAh de 0 à 50 % en pas moins de cinq minutes, ce qui en fait la solution de charge mobile la plus rapide actuellement disponible sur le marché.

Comment fonctionne Quick Charge 5 ?

En outre, Quick Charge 5 est 70 % plus efficace que la quatrième génération et, dans le même temps, elle fournit aux utilisateurs une puissance 10 fois supérieure à celle de Quick Charge 1. « Quick Charge 5 intègre 12 protections distinctes contre la tension, le courant et la température, y compris une protection contre les surtensions à l’entrée USB à 25 V et des contrôles d’alimentation externes au-delà de 30 V. Elle fonctionne également à une température inférieure de 10 degrés Celsius à celle de Quick Charge 4“, explique Qualcomm dans son communiqué de presse.

« Quick Charge 5 permet la technologie Dual/Triple Charge, la tension d’entrée adaptative, INOV4, Qualcomm Battery Saver et la nouvelle technologie Qualcomm Smart Identification of Adapter Capabilities, qui fonctionnent ensemble pour maximiser l’efficacité du transfert de puissance, augmenter la sécurité et aider à prolonger le cycle de vie de la batterie sur l’appareil de l’utilisateur ».

Quick Charge 5 de Qualcomm prend en charge une puissance de charge de plus de 100 W et est doté d’une meilleure gestion thermique. Selon la société mère, elle devrait pouvoir fonctionner avec plus de 1 000 accessoires et plus de 250 marques d’appareils mobiles.

Quand verra-t-on des smartphones dotés de Quick Charge 5 ?

Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible sur les processeurs Snapdragon 865 et Snapdragon 865+, et Qualcomm promet que d’autres puces la supporteront à l’avenir. En outre, il convient de souligner que Quick Charge 5 est déjà optimisée pour une utilisation avec l’USB-PD et l’USB Type-C, ce dernier étant déjà l’un des standards de connexion courants des appareils Android.

Alors que d’autres fabricants d’appareils Android haut de gamme devraient adopter Quick Charge 5 dans les mois à venir, Xiaomi est l’un des premiers à le faire, selon le communiqué de presse.