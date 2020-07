Le Surface Duo passe devant la FCC, annonçant un lancement imminent

Le très attendu smartphone pliable à double écran Surface Duo de Microsoft pourrait être lancé un peu plus tôt que prévu. Le Surface Duo a été officiellement autorisé par la Commission fédérale des communications (FCC), selon un rapport de Droid-Life.

En règle générale, avant qu’un produit électronique tel qu’un smartphone ou une tablette ne soit mis en vente aux États-Unis, il doit passer par la FCC en raison de certaines règles réglementaires et de sécurité. Dans le cas du Surface Duo, l’appareil a été bien caché par Microsoft et désigné comme un « appareil à tablette » dans les listes et les documents de la FCC. Cependant, il semble avoir récemment « fait une apparition en matière de tests et de certification », selon Droid-Life.

Il est également dit que le Surface Duo est actuellement en « phase de validation du produit » en interne chez Microsoft, qui dure généralement quelques semaines, comme le souligne Windows Central. Combiné au fait que la présence sur le site de la FCC indique un accord de confidentialité jusqu’au 29 octobre, cela laisse supposer que le lancement du produit pourrait bien avoir lieu avant la date de lancement initialement promise, à savoir les fêtes de fin d’année 2020. Il reste également la possibilité que des précommandes soient bientôt ouvertes.

Outre le fait que le listing de la FCC laisse entrevoir un éventuel lancement anticipé du produit, il fournit également quelques détails supplémentaires sur le Surface Duo. La liste indique que le Duo prend en charge toutes les principales bandes LTE aux États-Unis, ainsi que le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Il porte également le numéro de modèle « 1903 » et suggère que l’appareil sera livré avec « Android Version 10 ». En outre, la FCC a également fait une démonstration du Surface Duo, plié et déplié, dans le cadre de tests thermiques de routine.

Le lancement aura lieu cet été

Microsoft est restée silencieuse sur le Surface Duo et n’a pas officiellement parlé des spécifications du smartphone pliable. Les rumeurs indiquent que l’appareil serait équipé d’un processeur Snapdragon 855 de Qualcomm à l’intérieur, ainsi que d’options pour 4 ou 6 Go de RAM, et jusqu’à 256 Go de stockage interne. La batterie, quant à elle, serait évaluée à 3 460 mAh, ce qui est un peu moins que les 4 380 mAh du Galaxy Fold. Cependant, il n’y aura toujours pas de support 5G, principalement en raison du choix du processeur.

Quoi qu’il en soit, un lancement est probable acté pour les prochaines semaines. Plus précisément, Microsoft aurait voulu mettre le Surface Duo sur le marché avant que Samsung n’annonce son Galaxy Z Fold 2 le 5 août, car les deux sont probablement rivaux et le géant du logiciel espérait juste avoir un temps d’exclusivité sur le marché. Mais, les dernières spéculations à ce sujet indiquent que cette approche a été abandonnée depuis, Microsoft n’étant plus pressée d’introduire le Surface Duo, mais prévoyant toujours de le faire d’ici la fin de l’été. Tout semble maintenant prêt, ce n’est qu’une question de temps avant que le Surface Duo ne reçoive le feu vert, et cela n’arrivera que lorsque Microsoft estimera que c’est le bon moment pour le faire.