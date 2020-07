La fuite de la Galaxy Tab S7 révèle des spécifications décevantes

Dans deux semaines environ, nous pourrons enfin voir la grande collection d’appareils mobiles haut de gamme de Samsung pour le second semestre. Bien sûr, le terme « haut de gamme » est relatif et tous ne semblent pas mériter ce label. Nous avons déjà entendu des nouvelles décourageantes concernant le Galaxy Note 20 standard, et il semble que la firme sud-coréenne adopte la même stratégie avec sa prochaine tablette haut de gamme. Si cette dernière fuite est conforme à la réalité, elle annoncera une Galaxy Tab S7+ et ce qui pourrait être une Galaxy Tab S7 Lite.

La Galaxy Tab S7 sera toujours premium par rapport aux autres tablettes Android du marché, mais la tablette de 11 pouces fera apparemment quelques économies par rapport à sa grande sœur.

Bien que Pricebaba lui-même ne soit pas sûr à 100 % de ses dires, les dernières nouvelles suggèrent que ce grand écran sera un panneau LCD au lieu de l’habituel Super AMOLED de Samsung. Il ne sera pas non plus équipé d’un capteur d’empreintes digitales, mais il aura une fréquence de rafraîchissement d’au moins 120 Hz.

Certes, il s’agit d’un petit détail et il ne s’agit pas d’une réelle régression. Mais si l’on considère la réputation de Samsung avec les écrans AMOLED et la distinction que sa gamme Galaxy Tab S a obtenue avec ses écrans, la tournure des événements reste décevante. Bien sûr, la Galaxy Tab S7+ de 12,4 pouces pourrait bien se vanter de l’écran AMOLED.

Parmi les autres spécifications qui ont fait l’objet de fuites, on trouve au moins une gigantesque batterie de 8 000 mAh et un processeur Snapdragon 865, et non le 865+ qui a déjà fait l’objet d’une fuite.

De réelles économies

Là encore, il s’agit peut-être de quelque chose de réservé au modèle le plus grand et le plus haut de gamme. Au moins d’autres caractéristiques attendues comme le nouveau S Pen peut encore figurer sur la liste.

Étant donné ce que nous avons entendu à propos du Galaxy Note 20, il n’est pas vraiment surprenant que la Galaxy Tab S7 standard reçoive le même traitement « Lite ». Cela ne rend pas la chose moins décevante, surtout après la façon dont un nom définit les attentes des consommateurs. Mais Apple a utilisé la même stratégie lorsqu’elle a supprimé les distinctions « Xr » et « Xs », en proposant pratiquement une version « Lite » comme nouvelle configuration de base.