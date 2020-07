Samsung tease le lancement du Galaxy Z Fold 2 pour le 5 août

Samsung a apparemment confirmé qu’elle dévoilera le Galaxy Fold 2 ou Galaxy Z Fold 2 en même temps que le Galaxy Note 20 le 5 août. Dimanche, la société a tweeté « Un nouveau look se dévoile. 05.08.2020 » avec une courte vidéo qui suggère l’annonce possible du smartphone pliable de nouvelle génération. Il convient de noter que Samsung n’a pas révélé le nom dudit smartphone. Cependant, la mention du mot « Fold » suggère que la société se prépare en effet à dévoiler le Galaxy Z Fold 2 ce jour-là.

Comme on peut le voir ci-dessous, la vidéo montre un liquide couleur bronze (Mystic Bronze) — vue pour la première fois dans un rendu du Galaxy Note 20 — qui s’écoule librement et se transforme en forme de papillon. L’image vous rappelle le Galaxy Fold original, qui a également été commercialisé avec des images de papillons. Bien entendu, la société espère que le futur smartphone pliable n’aura aucun des problèmes rencontrés par son prédécesseur.

Le Galaxy Z Fold 2 apportera, semble-t-il, beaucoup de changements par rapport au Galaxy Fold de première génération. Il devrait être doté de deux écrans. Alors que l’écran externe serait de 6,23 pouces, l’écran interne serait de 7,59 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone serait alimenté par le dernier processeur de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 865+. Il serait également équipé de 12 Go de RAM et de 512 Go de mémoire interne.

Le smartphone pliable devrait également être plus léger que le Galaxy Fold, malgré un écran plus grand de 7,7 pouces, selon la rumeur.

Cette annonce survient quelques jours après que Max Weinbach, de XDA Developpers, a déclaré que le lancement du Galaxy Z Fold 2 pourrait être reporté à septembre. Selon lui, le logiciel du smartphone est encore loin d’être finalisé. Samsung pourrait donc ne pas être en mesure de le lancer de sitôt, a-t-il dit.

Rendez-vous le 5 août

Quoi qu’il en soit, avec ce nouveau teaser de Samsung, il sera intéressant de voir comment cela va se dérouler à l’avenir. Le Galaxy Z Fold 2 ferait donc partie de l’événement Unpacked 2020 prévu le 5 août, où Samsung devrait également dévoiler le Galaxy Note 20 et la Galaxy Watch 3. Le Galaxy Fold Lite, une version moins chère du smartphone pliable de Samsung, d’un prix de 900 dollars, devait également faire son apparition, mais l’appareil a été reporté à 2021.

Le Galaxy Z Fold 2 devrait coûter un peu moins cher que son prédécesseur à 2 020 euros, peut-être à 1 800 euros, et des rumeurs laissent également entendre qu’il sera disponible en plusieurs coloris, comme le Martian Green et le Astro Blue.