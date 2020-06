WhatsApp teste des autocollants animés sur Android et iOS

WhatsApp teste enfin la possibilité d’ajouter des autocollants animés à sa plateforme, une fonctionnalité qui est disponible dans les offres concurrentes comme Telegram depuis un certain temps déjà. Comme indiqué pour la première fois par WABetaInfo, la fonctionnalité a été mise en service sur la version bêta 2.20.194.7 de WhatsApp pour Android et la version 2.20.70.26 pour iOS. Cependant, les mises à jour bêta ultérieures ont immédiatement supprimé la fonctionnalité, du moins sur Android.

Alors que la fonction d’autocollants a été lancée par la plateforme de messagerie instantanée en 2019, en ce qui concerne les autocollants animés, elle n’a pas dépassé la phase de test. L’implémentation actuelle des autocollants animés de WhatsApp n’est pas aussi sophistiquée que celle de Telegram. Pour commencer, les autocollants ne font pas de boucle. Par conséquent, il ne s’anime qu’une fois et revient à son état statique.

Vous devrez faire défiler la page vers le haut ou vers le bas si vous voulez voir les autocollants s’animer à nouveau. Pour l’instant, on ne peut pas être certain que ce comportement soit intentionnel ou qu’il s’agisse d’un bug qui sera corrigé dans les prochaines mises à jour.

Selon le rapport de AndroidPolice, WhatsApp aura au moins 5 packs d’autocollants animés officiels, à savoir Playful Piyomaru, Rico’s Sweet Life, Moody Foodies, Chummy Chum Chums et Bright Days.

Uniquement en bêta

Lorsque j’ai essayé de passer de la version bêta 2.20.194.6 de WhatsApp que j’avais auparavant à la version 2.20.194.7 depuis APKMirror, une erreur s’est produite. J’ai obtenu le même résultat avec une nouvelle installation. Cependant, j’ai pu installer la version 2.20.194.8 à partir du même site Web, mais malheureusement, cette version ne prend pas en charge les autocollants animés.

Même si vous avez la version 2.20.194.7, vous devrez recevoir un autocollant animé de quelqu’un qui a déjà réussi à activer la fonction. Vous pourrez éventuellement envoyer, recevoir et installer des autocollants animés. On peut s’attendre à ce que WhatsApp implémente et déploie correctement les autocollants animés dans les prochaines versions bêta.