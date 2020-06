Le NexDock Touch propose un lapdock à écran tactile pour votre smartphone

Cela ressemble presque à une éternité, surtout après tout ce qui est arrivé à notre monde, mais il n’y a pas si longtemps que Microsoft, Samsung et même Huawei envisageaient des smartphones offrant des expériences de bureau. Certaines parties de cette vision existent toujours, bien que le commun des mortels. Mais pour tous ceux qui croient en cette vision, NexDock reste l’un des très rares à fabriquer des accessoires pour cette vision et il vient d’annoncer son dernier « lapdock ».

En effet, pourquoi acheter un ordinateur portable tout neuf alors que vous possédez déjà un superpuissant smartphone ? C’est l’idée qui se cache derrière le NexDock Touch, une station d’accueil mobile dotée d’un écran tactile, d’un clavier et d’un trackpad. Une fois que vous connectez votre smartphone au NexDock, il passe automatiquement en mode « Bureau » et se comporte comme un ordinateur ordinaire. Du génie, n’est-ce pas ?

Comme son nom l’indique, l’élément principal qui distingue ce modèle de ses prédécesseurs est l’inclusion d’un écran tactile. Mais le nouveau modèle a également un écran plus grand (de 14 pouces), des bords d’écran plus minces, et une capacité plus élevée que le NexDock 2, qui a commencé à être livré plus tôt cette année.

D’une certaine manière, le NexDock Touch est peut-être un peu trop en avance sur son temps. Le dock ne fonctionne qu’avec les smartphones Android qui ont un mode « bureau » intégré. Et, à ce jour, les smartphones Galaxy S8, S9, S10 et S20 de Samsung sont les seuls appareils qui passent automatiquement en mode bureau lorsqu’ils sont branchés sur un écran externe.

D’autres appareils équipés d’Android 10 peuvent également passer en mode bureau, mais vous devez passer par les options de votre développeur pour les configurer.

Vous pouvez brancher votre Raspberry Pi

Cependant, vous pouvez aussi utiliser le NexDock Touch comme station d’accueil portable pour les mini-ordinateurs comme le Raspberry Pi. Le NexDock a suffisamment de puissance pour alimenter le Pi par lui-même, ce qui en fait l’une des solutions les plus pratiques pour les utilisateurs de Pi en déplacement. Vous pouvez même brancher une console de jeu ou un stick de streaming dans le NexDock si vous vous sentez à l’aise.

Le NexDock Touch est disponible en précommande dès aujourd’hui. Il coûte 250 dollars et sera expédié le 31 août de cette année. NexDock prévoit également de lancer un accessoire qui vous permettra de poser votre smartphone sur le côté de votre NexDock Touch, bien que la société n’ait pas précisé quand l’accessoire sera lancé.