La nouvelle gamme d’iPad Pro pourrait être retardée et lancée au premier trimestre 2021

Nous n’avons vu la gamme d’iPad Pro 2020 qu’en mars, mais des rumeurs circulent selon lesquelles Apple pourrait sortir d’autres tablettes haut de gamme d’ici la fin de l’année. Mais ce ne sera peut-être pas le cas, car les analystes semblent maintenant pencher vers une date de sortie en 2021.

Le dernier analyste à avoir fait cette prédiction est Jeff Pu, comme le rapporte MacRumors, qui a correctement prédit la date de sortie de l’iPhone SE (2020). Selon Pu, une nouvelle gamme d’iPad Pro arrivera au premier trimestre (janvier-mars) de 2021.

Cela correspond à ce qu’un autre analyste renommé, Ming-Chi Kuo, a récemment déclaré, et il s’agit en fait d’une affirmation que Pu a déjà faite en avril, bien que ce dernier rapport contienne plus d’informations. Il semble donc de plus en plus probable que les prochains iPad Pro arriveront en 2021, exactement un an après les modèles de 2020.

Parmi les nouvelles informations, on trouve le calendrier de sortie — nous n’avions entendu parler que de 2021 auparavant — et des allégations selon lesquels un MacBook Pro de 16 pouces et un iMac de 27 pouces pourraient arriver plus tard dans l’année, respectivement au « deuxième trimestre » (avril-juin) et au « deuxième semestre » (à partir de juillet) de 2021.

Quelles sont les nouveautés de cet iPad ?

Le prochain iPad Pro devrait utiliser un écran Mini-LED, ce qui constituerait un grand pas en avant par rapport aux panneaux LCD actuellement utilisés, car il s’agit d’une technologie d’écran qui permet d’obtenir des rapports de contraste élevés et des noirs plus sombres — deux domaines où les écrans LCD sont généralement plus faibles.

Le prochain iPad Pro devrait également être équipé d’une connexion 5G LTE dans les modèles qui ne sont pas exclusivement Wi-Fi. Certaines rumeurs suggèrent qu’un iPad 5G pourrait voir le jour plus tard dans l’année, mais la seule façon d’y parvenir, en supposant que les dernières prévisions des analystes soient exactes, serait que le premier iPad 5G ne soit pas un Pro – donc un modèle d’entrée de gamme ou un iPad Air, ce qui semble très peu probable.

Mais pour l’instant, il semble que nous ne verrons pas de nouvel iPad Pro avant 2021, même si l’iPhone 12 dévoilé plus tard dans l’année pourrait nous donner un indice sur l’orientation future d’Apple en matière de technologie d’écran et de connectivité.