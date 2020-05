Call of Duty: WWII est désormais gratuit pour les abonnés du PlayStation Plus

Le mois de mai touche presque à sa fin, ce qui, pour certains joueurs, signifie une nouvelle sélection de jeux gratuits pour le mois prochain. C’est certainement le cas pour des services comme Google Stadia, Xbox Game Pass et PlayStation Plus, et Sony semble commencer le bal plus tôt que prévu. Tellement tôt, en fait, qu’il n’y a qu’un seul jeu annoncé pour l’instant, mais les abonnés du PS Plus n’ont pas à s’inquiéter, car le reste sera révélé dans le courant de la semaine.

Après ce qui a pu être une période de jeu quelque peu zen, le PS Plus revient à une sélection plus intense et plus frénétique. Mais si vous avez déjà eu votre dose de titres futuristes ou fantaisistes, vous apprécierez probablement un titre du mois prochain.

Sony met gratuitement à disposition des abonnés de PlayStation Plus Call of Duty : WWII. Le jeu est disponible en téléchargement dès aujourd’hui si vous êtes abonné au PlayStation Plus. Comme annoncé sur le Twitter officiel de PlayStation, le jeu fait partie de la gamme mensuelle des jeux PS Plus. Il sera disponible jusqu’au 6 juillet. Sony dévoilera la gamme complète pour le mois de juin plus tard dans la semaine.

Initialement publié en 2017, Sledgehammer Games a développé Call of Duty : WWII. Call of Duty: WWII, comme son nom l’indique, ramène les joueurs dans les années 40 pour revivre (ou très probablement, vivre pour la première fois) les conditions et la guerre exténuantes provoquées par la Sconde guerre mondiale. Bien sûr, ce n’est réaliste qu’au sens historique du terme, mais il pourrait s’agir d’une rupture bienvenue par rapport aux épisodes récents du titre. Call of Duty: WWII est disponible sur les plateformes Windows, PlayStation 4 et Xbox One.

« Call of Duty revient à ses racines avec Call of Duty : WWII—une expérience à couper le souffle qui redéfinit la Seconde Guerre mondiale pour une nouvelle génération de jeux. Débarquez en Normandie le jour J et combattez à travers l’Europe dans des lieux emblématiques de la guerre la plus monumentale de l’histoire. Découvrez les combats classiques de Call of Duty, les liens de camaraderie et la nature impitoyable de la guerre », décrit la société.

PS Plus members: Call of Duty: WWII is part of the monthly games lineup for June, and will be available for download starting May 26. We’ll share additional details of our monthly lineup later this week. Enjoy! pic.twitter.com/ECVwca1cXq —PlayStation (@PlayStation) May 25, 2020

De nouveaux jeux dans quelques jours

Si vous avez été confronté à une faible concurrence dans le mode multijoueur de Call of Duty : WWII, ce cadeau sera une bonne nouvelle, car il permettra d’augmenter la base d’utilisateurs des joueurs. De plus, il pourrait ramener les joueurs qui sont passés à d’autres jeux de Call of Duty, comme le récent jeu de Battle Royale, COD : Warzone.

En attendant, il n’est pas encore trop tard pour profiter de la gamme de jeux gratuits du PS Plus du mois de mai. Les jeux en question sont Cities : Skylines et Farming Simulator 19. Si ces jeux vous intéressent, vous pouvez les récupérer jusqu’au 1er juin.