L’ECG dans la Galaxy Watch Active 2 a été autorisée à être utilisée en Corée du Sud

Les montres connectées ont peut-être enfin trouvé leur place dans le monde moderne. En plus d’indiquer l’heure, de vous distraire avec des notifications et de vous permettre un certain contrôle sur votre smartphone et votre maison, les smartwatches deviennent rapidement des mini appareils de diagnostic de santé. Elles ne se contentent plus de suivre vos mouvements et vos activités. Aujourd’hui, des wearables comme la Apple Watch permettent de suivre la santé de votre cœur.

Samsung travaille dur pour faire de sa gamme de smartwatches une meilleure alternative à des produits comme l’Apple Watch. Et durant le week-end passé, la société a fait un grand pas en avant à cet égard. La fonction de surveillance par électrocardiogramme, ou ECG, de la Galaxy Watch Active 2 a officiellement reçu l’autorisation du ministère de la Sécurité sanitaire des aliments et drogues sud-coréen, un mois seulement après que le gouvernement ait également approuvé la mesure de la pression artérielle sur l’appareil.

Si les lectures d’électrocardiogrammes nécessitaient autrefois un équipement encombrant et coûteux — que les professionnels médicaux disposent, l’Apple Watch peut être créditée d’avoir commercialisé cette caractéristique. Aujourd’hui, presque tous les fabricants de wearables essaient d’offrir une telle caractéristique. Mais, comme le prouve Samsung, ce n’est pas aussi facile que simplement inclure du matériel à l’intérieur.

Autrement dit, la Galaxy Watch Active 2 dispose donc désormais d’une nouvelle paire de fonctions liées à la santé qui en font l’une des montres connectées les plus avancées du marché. Malheureusement, vous ne pouvez obtenir cette fonction qu’à un seul endroit dans le monde à l’heure actuelle.

Il va sans dire que cela ne signifie pas nécessairement que nous allons obtenir ces nouvelles capacités immédiatement. Selon Samsung, l’application Health Monitor, qui comprendra un ECG et des relevés de tension artérielle, sera disponible au troisième trimestre de l’année. Pour l’instant, seule la Galaxy Watch Active 2 en bénéficiera, mais l’entreprise explique que les futures montres de la gamme Galaxy Watch seront livrées avec les nouvelles fonctionnalités prêtes à l’emploi.

Une fonctionnalité attendue

L’utilisation de la fonction ECG sur la Galaxy Watch Active 2 fonctionne à peu près de la même manière que sur l’Apple Watch. « Il suffit d’ouvrir l’application Samsung Health Monitor lorsque vous êtes assis confortablement, et de s’assurer que la montre est bien ajustée à votre poignet. Ensuite, posez votre avant-bras sur une surface plane et placez légèrement le bout d’un doigt de la main opposée sur le bouton supérieur de la Galaxy Watch Active 2 pendant 30 secondes. L’application mesurera alors votre fréquence et votre rythme cardiaques, qui seront classés soit comme un rythme sinusal (un battement de cœur normal et régulier), soit comme AFib (lorsque le cœur bat irrégulièrement) », explique Samsung.

Une vidéo (également intégrée ci-dessous) partagée par Samsung montre la nouvelle fonctionnalité en action avant son lancement prévu plus tard dans l’année.