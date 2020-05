Le Google Nest Hub pourrait bientôt faciliter les appels vidéo

Les mesures imposées par le COVID-19, en particulier les mesures de confinement, ont eu un impact sur tout le monde. Cependant, pour un groupe en particulier, ces journées ont été plus épuisantes sur le plan émotionnel et psychologique, car il a été socialement isolé, même de ses proches. Il s’agit des personnes âgées à haut risque qui peuvent, malheureusement, vivre seules ou dans des maisons de retraite, loin de leurs enfants et petits-enfants. Google s’adresse maintenant à ces personnes.

En effet, Google teste une nouvelle interface pour ses smart displays afin de faciliter l’utilisation du Nest Hub et du Hub Max pour les utilisateurs moins avertis. Selon un article du blog de Google, cette nouvelle expérience ajoute une liste de contacts préchargée pour commencer à utiliser les appels vidéo.

La société a également ajouté de nouvelles cartes « Que pouvez-vous faire ? » pour des raccourcis tels que les alarmes et la météo. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, cette approche familiarise les commandes de Google Assistant.

Google teste actuellement cette nouvelle expérience auprès de personnes âgées à Washington. Dans le cadre de cette initiative, la société a donné près de 1 000 appareils Nest Hub Max dans 7 communautés de retraités de Merrill Gardens pour que les résidents puissent les utiliser.

« Il est important pour la santé mentale et émotionnelle des personnes âgées de rester en contact, et l’isolement social pendant cette quarantaine rend cela particulièrement difficile », a écrit Molly McHugh-Johnson de Google dans un article de blog. « Comme je l’ai appris avec ma grand-mère, les appels vidéo du Nest Hub Max et Duo peuvent nous aider à rester “ensemble” pendant que nous sommes séparés ».

Respect de la vie privée

Google affirme que les nouvelles fonctionnalités ont été conçues en tenant compte de la vie privée. Pour cela, Google utilise un mode de déconnexion dans ces appareils. C’est-à-dire qu’aucun son ne sera stocké et que toute activité sera anonyme. L’entreprise affirme qu’elle gère les appareils sur le système de gestion de flotte de Nest.

Google n’a pas mentionné si tous les utilisateurs du Nest Hub Max recevront cette mise à jour. Cependant, un porte-parole de Google a déclaré à Engadget qu’une nouvelle expérience « basée sur le même objectif » sera finalement mise en place. Ce serait une mise à jour opportune étant donné le besoin croissant de communication virtuelle en face à face de nos jours. Bien sûr, il faudrait que quelqu’un d’autre mette en place l’expérience et, espérons-le, Google trouvera comment aider les familles à faire cela à distance pour les membres âgés.