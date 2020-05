Le POCO F2 Pro est un puissant smartphone pour la modique somme de 499 euros

Le POCO F2 Pro a été officiellement dévoilé et, comme promis, le smartphone Android suffit à nous questionner sur la raison pour laquelle nous avons réellement besoin d’acheter un smartphone à plus de 1 000 euros. Le dernier né de la sous-marque Xiaomi est doté d’un écran AMOLED de 6,67 pouces, du processeur Snapdragon 865 — la puce la plus puissante actuellement sur le marché — et de quatre caméras à l’arrière, ainsi que d’une caméra frontale dite pop-up, et ce pour un prix qui commence à moins de 500 euros.

Le POCO F2 Pro commence avec un grand écran tactile AMOLED avec un cadre minimal. Il fonctionne à une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, avec une luminosité de 500 nits (jusqu’à 800 nits en mode haute luminosité) et un support HDR10+.

Le dessus est recouvert d’une couche de verre Gorilla Glass 5, et un capteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran. En haut, on retrouve une caméra frontale pop-up de 20 mégapixels. Elle prend également en charge le ralenti à 120 images/seconde et intègre un voyant de notification multicolore. Comme nous l’avons vu avec d’autres smartphones équipés de caméras motorisées comme celui-ci, le POCO F2 Pro détecte automatiquement toute chute et met rapidement la caméra en sécurité.

À l’arrière, il y a quatre caméras. Le capteur principal est un capteur Sony IMX686 de 64 mégapixels, avec une optique f/1.89, un autofocus et un objectif 6P. Il utilise le Super Pixel 4-en-1 pour combiner les données des pixels voisins en une image finale de meilleure qualité. Il permet également de capteur des vidéos 8K à 24 images/s ou 4k à 60 images/s, avec un mode Pro qui offre des contrôles de mise au point et d’exposition pour les photos et les vidéos.

Il est accompagné d’un capteur photo ultra grand-angle de 13 mégapixels, avec un objectif de 123 degrés, et d’un capteur photo macro de 5 mégapixels avec autofocus et un objectif f/2,2. Enfin, il y a un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Du lourd sous le capot

Le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, avec 6 Go ou 8 Go de RAM, permet de faire fonctionner Android 10 avec la surcouche MIUI for POCO. La version la plus abordable du POCO F2 Pro dispose de 6 Go de mémoire LPDDR4X et de 128 Go de stockage UFS 3.1 ; son grand frère, plus onéreux, dispose de 8 Go de mémoire LPDDR5 et de 256 Go de stockage UFS 3.1. POCO a utilisé sa technologie LiquidCool 2.0 avec une nouvelle chambre à vapeur et d’autres réglages pour ce qu’elle prétend être une réduction de 14 degrés centigrades de la température au cœur du CPU.

Comme vous vous en doutez, il y a le Wi-Fi 6 et la 5G, ainsi que la double SIM (une 4G et une 5G). POCO trouve même de la place pour un blaster IR et une prise casque de 3,5 mm. À l’intérieur, il y a une batterie d’une capacité 4 700 mAh, qui se recharge par un port USB-C. Elle permet une recharge rapide filaire de 30 W – passant de 0 à 100 % en 63 minutes, et POCO inclut un chargeur de 33 W dans la boîte, ce qui est plus que ce que l’on peut dire pour certaines marques de smartphones « premium ».

Mesurant 163,3 mm x 75,4 mm x 8,9 mm et pesant 218 g, le POCO F2 Pro sera proposé dans les coloris Phantom White, Electric Purple, Neon Blue et Cyber Grey. Les ventes démarrent aujourd’hui en Europe, au prix de 499 euros pour le modèle 6 Go de RAM/128 Go de stockage, et de 599 euros pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.