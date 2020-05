9 Jeux des doodles Google populaires : le Hip-hop

Vous pouvez désormais devenir DJ dans le confort de votre canapé pendant cette longue période de confinement en un seul clic de souris. Le titre d’aujourd’hui des jeux des doodles Google populaires propose encore une autre activité musicale et addictive qui vous fera certainement taper du pied.

Comme son nom l’indique, « Hip-hop » est un doodle interactif de 2017 qui a célébré le 44e anniversaire de la musique Hip-hop et qui a fait un retour dans la série de doodles de Google pour divertir les utilisateurs en cette période de confinement et de distanciation sociale au milieu de la pandémie du coronavirus COVID-19. Lorsque la souris d’un utilisateur survole le doodle sur la page d’accueil de Google, un message apparaît qui dit « Restez chez vous et amusez-vous avec d’anciens doodles Google populaires ».

« Le Google Doodle d’aujourd’hui présente un logo personnalisé par le célèbre graffeur Cey Adams, des platines interactives sur lesquelles les utilisateurs peuvent mixer des extraits de morceaux légendaires, et une portion de l’histoire du hip-hop », peut-on lire sur la page du doodle.

Le doodle montre d’abord une brève explication de l’origine du Hip-hop en 1973. Vous pouvez ensuite créer vos propres rythmes avec les deux platines disponibles. Il existe également un didacticiel pour vous guider tout au long du processus. Vous pouvez choisir parmi une liste d’enregistrements disponibles. Vous pouvez mélanger et assortir les enregistrements pour créer votre propre rythme. Il y a aussi une liste de tâches à accomplir (10 objectifs au total) comme changer de disque, scratcher un disque, jouer trois disques à la caisse à disques, etc. Davantage d’options incluent le crossfader pour mixer les beats — augmenter et diminuer le son de l’enregistrement gauche ou droit — ou encore le bouton BPM en haut avec lequel vous pouvez interagir pour régler le tempo de votre piste.

Enfin, si vous voulez en savoir plus sur l’histoire du Hip-hop, appuyez simplement sur l’icône de la loupe en haut. Il s’ouvrira une nouvelle page de recherche avec des informations sur l’origine du Hip-hop.

15 jours de doodles interactifs

L’initiative de Google va certainement remonter le moral des gens à travers le monde qui sont confinés à cause de la pandémie du coronavirus COVID-19. En effet, les gens et les familles du monde entier passent plus de temps à la maison que par le passé, et tuer l’ennui par des jeux est une bonne chose. Google a décrit le doodle en mentionnant : « Alors que le COVID-19 continue d’avoir un impact sur les communautés du monde entier, les gens et les familles du monde entier passent plus de temps à la maison. C’est pourquoi nous lançons une série de Doodles d’antan, en nous penchant sur certains de nos populaires jeux interactifs Google Doodle ! ».

Au fil des ans, le géant de la technologie a mis au point un nombre impressionnant de jeux et de mini-jeux sur sa page d’accueil, qui ont tous été préservés et archivés à notre plus grand bonheur