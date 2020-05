Comment utiliser TikTok : un guide pour ceux qui ne font pas partie de la Génération Z

En tant qu’introverti, la perspective de rester chez soi et de s’éloigner de la société n’était pas trop intimidante. Mais même pour moi, il y a des moments dans la journée où j’ai besoin d’autre chose pour me distraire. Et c’est là que TikTok entre en jeu, enfin, en quelque sorte. Jusqu’à présent, je regardais des vidéos sur YouTube plutôt que dans l’application elle-même. Que ce soit parce que je suis un millénial ou parce que je n’ai pas encore fait le tour de la question, tout cela est sur le point de changer.

Pour les non-initiés, TikTok est un réseau social vidéo de courte durée, construit sur les traces de Musical.ly. Populaire auprès des préadolescents et des adolescents, TikTok a été téléchargé plus de 2 milliards de fois, 35 a même dépassé Instagram par environ 238 millions de téléchargements en 2019. (En outre, TikTok n’appartient pas à Facebook, ce qui est le cas d’Instagram).

Voici donc comment naviguer sur TikTok si vous n’êtes pas de la Génération Z.

Comment débuter sur TikTok

Vous connaissez la marche à suivre. Comme pour la plupart des applications, vous trouverez TikTok sur la boutique d’applications de votre appareil — Google Play Store pour Android, et l’App Store pour iOS. De là, ouvrez l’application une fois le téléchargement terminé et vous serez accueilli par un écran vous demandant de choisir vos centres d’intérêt. Vous n’êtes pas obligé de faire cela, mais si vous voulez qu’un flux défile immédiatement, je vous recommande d’en choisir deux. Il y a toute une sélection, qui comprend la comédie, les animaux, la beauté et le style, les jeux, le bricolage et les jeux de société, la danse et la vie quotidienne.

Remarque : vous aurez besoin d’un casque. Il ne s’agit pas d’une plateforme de réseaux sociaux avec laquelle vous pouvez vous engager sans que le son soit allumé.

Créer un compte

Si vous n’avez pas l’intention de tenir un catalogue de vidéos, vous n’avez pas besoin de créer un compte pour regarder des vidéos. Vous pouvez regarder les tendances et découvrir des vidéos en ligne sans avoir de compte. Mais si vous voulez aimer ou suivre les utilisateurs, vous devrez créer un compte.

C’est assez simple, et vous pouvez le relier à d’autres plateformes de médias sociaux comme Facebook, Google, Twitter et Instagram. J’ai utilisé mon compte Google pour plus de commodité, mais vous pouvez aussi vous inscrire avec votre numéro de téléphone ou votre adresse mail. À partir de là, vous entrez votre date de naissance, vous créez votre nom d’utilisateur (que vous pouvez le modifier plus tard) et vous avez fini le processus d’inscription.

Qu’en est-il des publicités personnalisées ?

Avant de passer à la vidéo, vous serez informé des publicités personnalisées. Vous pouvez choisir d’y participer ou non en allant dans vos paramètres. En principe, les publicités que vous verrez seront « basées sur votre activité sur TikTok et hors TikTok », comme décrit dans les paramètres.

Pour gérer ces paramètres, allez dans votre profil, cliquez sur les trois points dans le coin droit, allez dans la rubrique « Confidentialité et sécurité », puis « Personnalisation et données ».

Comment naviguer sur TikTok

Il y a deux flux principaux : Accueil et Découvrir. Chaque fois que vous ouvrez l’application, vous accédez à l’écran d’accueil, qui se divise en deux autres flux, que vous pouvez parcourir en haut de votre écran : « Abonnements », pour les comptes que vous suivez, et « Pour toi », un onglet compilé par un algorithme en fonction de vos intérêts. L’onglet « Découvrir » s’apparente à la page d’exploration d’Instagram : une sélection de hashtags et de comptes à suivre. Où que vous soyez, vous n’avez qu’à passer votre curseur pour voir apparaître de nouvelles vidéos : votre propre émission de variétés sans fin.

Vous pouvez également trouver des vidéos dans l’onglet « Découvrir », qui comprend des hashtags de tendances et un scanner de QR codes pour les TikCodes. Comme Snapchat, ces codes vous permettent de trouver et de suivre rapidement des profils au lieu de les rechercher dans l’application.

Que signifient toutes les icônes TikTok ?

Sur le côté droit de chaque vidéo, il y a une colonne d’options. La première vous amène au profil de l’utilisateur qui a publié la vidéo que vous regardez. Ensuite, il y a un cœur, qui fonctionne comme le « j’aime » sur Instagram. Une fois que vous avez aimé une vidéo, elle sera ajoutée à vos vidéos préférées sur votre profil, qui peut être rendu privé ou public depuis vos paramètres.

Ensuite, il y a les commentaires : faites ce qui est écrit sur la boîte. Puis une flèche pointant vers la droite pour partager des TikToks individuels vers d’autres plateformes, comme WhatsApp, etc. Enfin, le dernier, mais non le moindre : le disque qui tourne. Il représente l’extrait de la chanson utilisée dans ledit TikTok. Cliquez dessus pour voir le nom du morceau et de l’artiste, ainsi qu’un flux des autres TikToks qui l’utilisent également.

La création de contenu est une tout autre affaire, mais vous disposez maintenant de tous les outils nécessaires pour parcourir l’application et trouver ces vidéos amusantes dont tout le monde parle. Maintenant, chers amis milléniaux, allez-y et profitez-en !